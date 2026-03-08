坂元達裕がブリストル戦で先制ゴールを決めた

イングランド・チャンピオンシップのコベントリー・シティは現地時間3月7日、敵地アシュトン・ゲートでブリストル・シティと対戦し、2-0で勝利を収めた。

コベントリーのMF坂元達裕はヘディングで先制ゴールを決め、チームの5連勝に大きく貢献。試合は両チームから退場者が出る乱戦となったが、坂元の活躍に現地メディアからは高い評価が送られている。

右サイドで先発した坂元は前半37分、近距離からヘディングシュートを叩き込み、チームに貴重な先制点をもたらした。その後、チームは前半43分にDFジョエル・ラティボーディエールが一発退場となり数的不利に陥るが、坂元は前半アディショナルタイム6分にも輝きを放つ。鋭い守備でボールを奪いきると、素早い切り替えからFWハジ・ライトへパス。これが追加点の起点となり、コベントリーは2点のリードを奪って試合を折り返した。

後半、チームの布陣変更に伴い退いた坂元だが、前半のインパクトは絶大だった。現地メディア「Coventry Live」は坂元に対し、チーム上位の「7.5」と採点。「右サイドで良好な出口となっていたが、赤いユニフォーム（相手選手）に囲まれて封じられ、少しフラストレーションを溜める場面もあった。それでも前半37分に近距離からヘディングで先制点を決め、2点目にも関与した」と、その決定的な仕事を称賛した。

試合は後半にブリストル側にも退場者が出て10人対10人の展開となり、コベントリーは粘り強い守備でリードを死守した。守護神GKカール・ラッシュワースの好セーブもあり、敵地で勝ち点3を積み上げている。殊勲の先制弾を奪った29歳が、昇格争いに向けて勢いづくチームの中で確固たる存在感を示した。（FOOTBALL ZONE編集部）