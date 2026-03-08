問題は金融市場を超え実体経済だ。「Sの恐怖」、すなわち景気鈍化の中での物価上昇を意味するスタグフレーションの懸念が頭をもたげている。韓国は経済協力開発機構（OECD）加盟国の中で国内総生産（GDP）1万ドル当たり原油消費量が5．63バレルで圧倒的1位だ。エネルギー価格の衝撃にそれだけ弱い構造だ。シティーグループはブレント原油が1バレル＝82ドル以上で長期間維持される場合、韓国の経済成長率が0．45ポイント下落すると予想する。

為替相場もやはり危険だ。梨花（イファ）女子大学経済学科の石秉勲（ソク・ビョンフン）教授は「イラン戦争がなくても対米投資特別法が確定する場合、米国と韓国の基礎体力がさらに広がり為替相場が1500ウォンを脅かす可能性があった。中東情勢悪化まで長期化すればウォン安は1500ウォン台半ばまで拡大し、利下げの期待を折りかねない」と話した。

◇一部で「急落市場は長期投資家に機会」の見方も

市場が最も恐れる極端なシナリオは、世界の原油物流量の約20％が通過するホルムズ海峡の封鎖長期化だ。ただ現在の市場はこの可能性に大きなウエイトを置いていない。英オックスフォード・エコノミクスは海峡が深刻にかく乱される可能性を約5％水準の「テールリスク」と評価した。ただこのシナリオが現実化する場合、ブレント原油価格は1バレル＝130〜140ドルまで上昇するだろうと予想する。現在国際原油価格はブレント原油が80ドル台半ば、ドバイ原油が90ドル前後で動いている。

世界の金融市場でも不安のシグナルが感知される。最近英モーゲージ企業MFSの法定管理申請を契機に、ブルーアウル、KKR、アレスなど大型運用会社が参加したファンドまで貸し出し不良と転売要求に苦しめられ、世界のプライベートクレジット市場の亀裂が水面上に現れている。JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は「2008年の金融危機前と似た兆候がみられる」と警告した。iM証券のパク・サンヒョン研究員は「イラン発の地政学的リスクが長期化し原油高が定着する場合、豊富な流動性の中で隠れていた信用リスクが急速に増幅されるかもしれない」と話した。

ただ専門家は恐怖よりマクロ指標を見るよう助言する。信栄（シンヨン）証券リサーチセンター長のキム・ハクキュン氏は、「戦争当事国でない国では結局インフレと長期金利が核心要素。戦争の恐怖より物価と金利の流れが市場の方向を左右するだろう」と話した。実際に米国債市場では異例の流れが現れている。通常は戦争が勃発すれば安全資産選好で国債利回りが下落するが、今回はインフレ懸念がより大きく作用し米10年物国債利回りが4．1％を超えた。市場が戦争そのものよりも金利引き下げへの期待が折れる可能性を恐れているというシグナルだ。

市場では5000ポイントに注目する。4日に取引時間で記録したKOSPI5059ポイントは株価収益率（PER）の約8倍水準で、金融危機を除けば歴史的に強い支持線として作用した区間だ。大信証券のチョン・ヘチャン研究員は「イラン戦争が景気低迷やシステムリスクに広がらないならばPER8倍以下の区間は下げ幅過大領域とみることができる」と話した。

一部では今回の変動性を逆発想の投資機会とする見方もある。元大証券のキム・ヨング研究員は「証券市場がW字形の反騰の流れを見せる状況では投げ売り対応よりも保有戦略、観望よりも買収戦略が有効だ」と話した。VIP投資諮問のキム・ミングク代表は「急落市場では高評価と低評価の銘柄がともに落ちるので長期投資家には機会にできる。株主還元が高い持ち株会社と低評価優良株を注視する必要がある」と話した。