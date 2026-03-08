ミラノ・コルティナ冬季五輪でも大活躍だった日本人選手たち。これまでの冬季五輪でも、多くの“レジェンド選手”が存在した。

コメも買えないほど貧乏だった幼少時代。挫折続きの人生、でも決して負けなかったというレジェンド・葛西紀明選手（53）。7大会連続五輪で銀メダルを獲得した、ソチ冬季五輪当時の手記をあらためて公開します。（全2回の1回目／後編に続く）

「母さん、やっとメダルを獲れたよ」

貧乏と闘いながら必死で働いて僕たちを育て、ジャンプまでやらせてくれた母には、いくら感謝しても足りません。ここまで思った以上に長い、長い時間がかかりましたが、ようやく母に恩返しできたのかなと思います。

五輪には7回出ましたが、僕のジャンプ人生は決して順風満帆ではありませんでした。辛いことのほうがたくさんあった。でも、それも僕の運命だと思って生きてきました。だけど、いつか必ず良いことがある――そう信じて生きていたのです。



コメも買えず、電話も引けず…

僕がジャンプを始めたのは、小学3年生の頃です。下川町は昔からジャンプが盛んで、友達に誘われてやってみたのです。その頃から負けず嫌いな性格で、友達より飛んでやろうと思ったら、いきなり抜いてしまった。すぐに地元の「ジャンプ少年団」のコーチが家まで来て、息子さんにジャンプをやらせないかと誘ってくれました。

だけど、ジャンプという競技はすごくお金がかかります。スキー板に10万円、ワンピース（ジャンプスーツ）も7〜8万円、さらに靴やヘルメットまで揃えると、相当な額になる。最初は親にダメだと言われ、泣く泣く諦めたんです。それでも、親の目を盗んでは飛んでいました。ある日、町民スキー大会に黙って出場したら一位になった。もらった金メダルを手に、どうしてもやりたいと泣いて頼んだら、やっと首を縦に振ってくれたんです。必要な用具は全部、2年先輩にあたる岡部（孝信）さんのお下がりを使わせてもらうことになりました。

というのも、我が家はコメも買えないくらい貧乏だったんです。電話も引けなかったので、クラスで連絡網を回す時は、同級生がわざわざ走って用件を伝えに来てくれました。風呂は薪ストーブで焚いていて、真冬はマイナス30度まで冷え込む中、物置まで薪を取りに行った。スーパーにはいつもつけ払いで、借金だらけ。これは母が亡くなった後に知ったことですが、家賃も何十万円と滞納していたようです。

親父はろくに仕事もせず、朝から酒を飲んでは麻雀にのめり込んでいました。そんな親父のことは大嫌いでしたし、絶対こんな親にはならないと決めていました。でも、野球やマラソン、いろんなスポーツの魅力を僕に教え、ジャンプ台の整備にも毎日のように顔を出してくれていた。今となれば、感謝している部分もあります。

「金メダルを獲って、家を建てる」

親父が仕事をしない分、朝から晩まで小料理屋や旅館で働き、姉、僕、妹の三人を育ててくれたのが母でした。それでも、子どもの前で愚痴をこぼすことは一切なかった。僕が小さい頃、そんな母がよく作ってくれたのが、芋をつぶして小麦粉を混ぜ、団子状にした芋餅。食べ盛りの少年にとってはご馳走で、今でもよく覚えています。

もちろん、子供心に「なんでうちはこんなに貧乏なのかな……」と思うこともありました。友達は任天堂のゲーム＆ウオッチやファミコンを持っているのに、そういうものは全部我慢しないといけなかった。でも、こんな家を出て行きたいと思ったことは一度もありませんでした。いつか五輪で金メダルを獲って、家を建ててあげる――母にはそう約束していたんです。

そのためにも絶対に強くならなければいけない。転機になったのは、中学3年生で、大倉山の大会でテストジャンパーを務めた時です。優勝した選手よりも遠くへ飛べた。新聞には「陰の優勝者」と報じられ、それまでは遠い夢だった金メダルを、現実の目標として初めて意識できました。

19歳、初五輪での“葛藤”

初めての五輪は、19歳の時に出場したアルベールビル五輪（1992年）です。大舞台を前に気合が入っていたのですが、五輪の1カ月前になって、全日本のスキー部長からフォームを変えるよう指示されたんです。

それまで僕はずっとスキー板を並行に揃えるクラシック・スタイルにこだわっていました。ところが、80年代半ばにスキーの先端をV字に開く「V字ジャンプ」が登場した。飛距離が伸びるということで、ジャンプ界でも主流になりつつあり、代表の選考基準にも「V字転向」が盛り込まれました。スキー部長に「V字に変えないと五輪に連れて行かない」と言われ、最後はV字に変えるしかなかった。

2週間やっても思うように飛べず、3週間目に大倉山のジャンプ台で、パッと板を開いたら次元の違うジャンプを飛ぶことができた。それで、ようやくV字に変える決心がついたのです。

ところが、肝心の本番では緊張のあまり、上手くV字に開けなかった。結局、何が何だか分からないまま初めての五輪は終わってしまいました。

その1カ月後、チェコスロバキア（当時）でフライング世界選手権といって、巨大なジャンプ台で争う試合がありました。恐怖感もありましたが、182メートルもの飛距離を出し、W杯で初めて優勝することができた。優勝が決まった瞬間、すぐに母に電話をしたのを覚えています。ところが、旧共産国からだったせいか、電話はなかなかつながらない。何回もかけてようやく優勝の報告ができた。母は泣いて喜んでいましたね。

難病を患った妹のために

僕にとって、自分のことを支えてくれる家族の存在ほど大きなものはありません。シーズン中は世界の国々を転戦していますが、いつも家族のことを考えています。

2年後に行なわれたリレハンメル五輪（1994年）は、妹のために金メダルを獲りたいと強く思って臨んだ五輪でした。実はリレハンメルの前の年に、当時16歳だった妹は再生不良性貧血という難病にかかったんです。

