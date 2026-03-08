¡ÔÅ·Í÷»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤Ø¡Õ¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡×µð¿Í»þÂå¤Î¡È°¦Äï»Ò¡É¤¬´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óºÇÇ¯Ä¹Åê¼ê¡É¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ
¡¡WBC2026ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢²¿¿Í¤â¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î1¿Í¤¬¡¢¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤À¡£2017Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿ûÌî¤ÎÀ¨¤ß¤ò¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»þÂå¤Î°¦Äï»Ò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÎÃø½ñ¡Ø³Ð¸ç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
µð¿Í»þÂå¤Î¿ûÌî¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¡¢°¦Äï»Ò¡¦¸Í¶¿¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö²¶¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¡©¡×
¡¡2020Ç¯8·î4Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ËÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ËÍ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¤Þ¤Ç°ìÌÜ»¶¤ËÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤·¡¢¿ûÌî¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡Öµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡×¤È¤¤¤¦11ºÐ¾å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¡¢Êá¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¸«ÃÎ¤é¤Ì¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢¡ÖÇòµå¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¿´¤òÄÌ¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Âº·É¤¹¤ë¿ûÌî¤µ¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡×¡Ö²¿¤«ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤µ¤ó¤¬¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿100¥á¡¼¥È¥ë¤Î±óÅê¤ò¡¢ËÍ¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÅê¤²ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤Ë¡Ö¸Í¶¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±óÅê¤Ï¡¢¡ÊÂ¾¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¡Ë¤ª¥«¥Í¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤È¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µ²±¡¢»ØÀè¡Ä¡Ä¸Í¶¿¤¬´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¡ÖÀ¨¤µ¡×
¡¡2025Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Î¡Ö²¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡×¡£É½ÌÌÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢150¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÈ´·²¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÇÁà¤ê¡¢ºÇÂ¿¾¡¤äºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Æ4ÅÙ³ÍÆÀ¡¢MVP3ÅÙ¡¢ÂôÂ¼±É¼£¾Þ¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿»î¹ç¤ÎÇÛµå¤ò1µåÌÜ¤«¤é¤Û¤ÜÁ´µå³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¡ÖæÆÀ¬¤Î¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÇÛµå¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¤¾ìÌÌ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢¶Ã°Û¤Îµ²±ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Öº£¤«¤é140.5¥¥í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤¾¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¡¢Í½¹ðÄÌ¤ê¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Þ¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎµåÂ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤Ê¤É¡¢»ØÀè¤ÎÈùÌ¯¤Ê´¶³Ð¤¬·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤ÏÂà²½¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¿ûÌî¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀÑ¶ËÅª¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¡¢¿ûÌî¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¾ï¤Ë¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯²¼¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¿Í¤Ë¤â¿Ò¤Í¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ß¤º¤«¤é¤¬ÊÑ²½¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸åÇÚ¤ÎËÍ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¿ûÌî¤È²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Öµ¤¤Å¤¡×¤òÆÀ¤¿
¡¡ËÍ¤ÏÅÄ¼Ë°é¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÀî±Ë¤®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸ª¤ä¹ÇØ¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤È¸ª¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÅß¤Ë¤Ï±óÅêÂç²ñ¤Ç117¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¿å±Ë¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥í¡¼¥ë¤äÊ¿±Ë¤®¤Ç¡¢¸ª¤Î¥±¥¬Í½ËÉ¤ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Î20Ç¯8·î4Æü°ÊÍè5Ç¯´Ö¡¢ËèÇ¯É¬¤º¿ûÌî¤µ¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ø¤Ó¡¢µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÄ´¤Ë¤¢¤¨¤°Ãæ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡ÖËâ²þÂ¤¡×¤ÇÂçÉü³è
¡¡¿ûÌî¤µ¤ó¤¬20Ç¯¤Ë14¾¡¤Ç¡ÖºÇÂ¿¾¡¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢21Ç¯¤Ï6¾¡7ÇÔ¡¢22Ç¯¤Ï10¾¡7ÇÔ¡¢¤½¤·¤Æ23Ç¯¤Ï4¾¡8ÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤ÎÉÔÄ´»þ¤Ë¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£23Ç¯½ªÈ×¡¢¿ûÌî¤µ¤ó¤Ïµ×ÊÝ¹¯À¸Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËâ²þÂ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¸«Ä¾¤·¤ËÃå¼ê¤·¡¢ÏÓ¤ò¡Ö½Ä¿¶¤ê¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÆ§¤à°ÌÃÖ¤ò¡¢°ìÎÝÂ¦¤«¤é»°ÎÝÂ¦¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²þÂ¤¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È24Ç¯¤ËÅê¤²¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Îµå¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö2ÃÊ³¬¿¤Ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£4¾¡¤«¤é15¾¡¤Ë°ú¤Ìá¤·¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Îµå°Ò¡¢µå¼Á¡¢µå¤Î¥¥ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¡¢35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ÎÉü³è¡Ê3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¡Ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬11ºÐ¾å¤Î¿ûÌî¤µ¤ó¤È²áµî5¡Á6Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íî¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¸Í¶¿¡Ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ê¿ûÌî¡Ë
¡¡¾¡¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Éé¤±¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¾¡Éé»ö¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌîµå¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¼«¿È¡¢Á´À¹´ü¤Î2020Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¿ûÌî¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿24Ç¯¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¢À¿»Ê¡¢²¶¡¢¤¢¤È²¿»î¹çÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤è¡×
¡ÖºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¡×¤Ë2ÅÙµ±¤¤¤¿¡È¥¹¥¬¡¦¥³¥Ð¡É¥³¥ó¥Ó¡£¤¤Ã¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö18.44¥á¡¼¥È¥ë¤ò¡¢µå¼ï¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò²ð¤·¤Æ¡Ö²ñÏÃ¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢½üÌë¤Î¾â¤ò108²óÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤ò¤Ï¤é¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹Å¼°µå¤ÎÀÖ¤¤Ë¥¤¤ÌÜ¤âÆ±¤¸108¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¼ã¤¤ËÍ¤Ë¤ÏÌîµå¿ÍÀ¸¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤Ï´º¤¨¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤µ¤º¤È¤â¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¤³¤È¡¢»îÎý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤È¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÇòµå¤ò²ð¤·¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
