ハイエースで車中泊をしながら、日本一周を続けるキンゴツさん（48）とアキさん（45）。かつては、それぞれ日本郵便株式会社と国内大手航空会社に勤め、安定した収入を得ていた。

だが2023年3月末、ふたりはそろって早期退職。同年11月から日本一周を開始し、YouTuberとして生きる道を選んだ。運営するYouTubeチャンネル「わたりどり とんだ」は現在、登録者数7万人超えの人気を誇る。

大企業に勤務していた夫婦は、なぜ安定を手放したのか。決断の背景に迫る。



「わたりどり とんだ」のキンゴツさん（左）とアキさん

離島転勤希望を出して、奄美諸島で島暮らし

――車中泊での日本一周を始める前は、大分県別府市で暮らしていたそうですね。

キンゴツ 別府市のマンションに、妻と2人で5年間住んでました。その前は、奄美群島の沖永良部島（おきのえらぶじま）で4年間暮らしてましたね。

――離島で暮らしたこともあるんですね。

キンゴツ 大分県佐伯市の郵便局に7年間勤めたあと、沖永良部島の郵便局への離島転勤希望を出したんです。

――なぜ離島勤務を希望されたのですか？

キンゴツ もともと、辺境が好きなタイプで、ずっと憧れてたんですよね。辺境っていうと沖永良部島に失礼ですけど（笑）。24歳のときに半年かけてアジアをバックパックで放浪旅したこともあって。

あと、私自身、佐伯市の離島出身なんです。その島で暮らした記憶はないんですけど、祖父母の家があって、幼い頃によく遊びに行って楽しい思い出があったので、幼いころからずっと、島暮らししてみたいなと思っていたんですよね。

それで、結婚を決めた年に、妻に「一緒に行かないか」と相談して、OKをもらって行きました。

――アキさんは、離島へ行くことに抵抗はなかったですか。

アキ 夫がずっと、島暮らしをしたいと言っているのを聞いていたので。それに2人で新しい生活を始めたかったのもあって、OKしました。

離島の空港職から大分空港のグランドスタッフに

――キンゴツさんは離島勤務も含めて、16年間郵便局で働いたそうですね。

キンゴツ そうですね。実家が水産業をやっていて、それを継ぐ予定で親と一緒に仕事をしてたんですけど、不景気で倒産するような形で商売を畳んだんです。

だから、次は安定した職に就こうと思って、29歳で試験を受けまして。ちょうど郵政が民営化になる年で、募集枠が大きかったのもあって、運よく合格しました。

――アキさんは、国内大手の航空会社でグランドスタッフをされていたんですよね。

アキ もともとは、佐伯市でクリニックの受付をしていたんです。そこを退職して、結婚して離島に行ったんですけど、現地での仕事のことは何も考えてなくて。

ある日、ケーブルテレビで「離島の空港職員募集」って流れているのを見て、応募したんです。それで離島の空港で働いたあと、別府市に引っ越して、今度は大分空港のグランドスタッフとして働きました。

「給料に不満はなかった」安定した生活を送りながら、仕事に抱いていた葛藤

――仕事を辞める前は、夫婦で安定した生活を送られていたのでは？

キンゴツ 給料に不満はなかったし、妻とふたりなら余裕で暮らしていけました。

でも、仕事に対する葛藤があったんですよね。私はずっと現場がいいと思ってたんですけど、人手不足でどんどん上に押し上げられてしまう。

ずっと主任というポジションだったのに、課長代理に役職が上がって、責任者的なポジションになっていくことに、抵抗感を覚えたんです。

――現場の仕事は好きだけど、管理職にはなりたくない、という葛藤があった。

キンゴツ 郵便配達の仕事にはすごく愛着があって、いい仕事だなと思ってたんですよ。でも、役職が上になると管理職寄りの仕事になってしまう。そのポジションがあまり好きではなかったですね。

――アキさんは仕事に対する悩みや不満などはありましたか。

アキ 仕事は楽しいし、仲間もいっぱいいるので、職場に行くこと自体は楽しかったです。でも、当時は不妊治療をしていたので、精神的に辛い時期だったのもありましたし、仕事と治療の両立が大変でした。

仕事をしながら不妊治療をした5年間のきつさ

――38歳から43歳までの5年間、仕事をしながら不妊治療をされていたんですよね。

アキ 通院回数がどうしても増えるので、勤務の調整が必要になってくるんですけど、上司から理解を得られないこともあったりして。結構きつい5年間でした。

キンゴツ 私は、仕事を辞めて不妊治療に専念すればいいんじゃないかと思っていたんです。それでちょっと、妻と言い争いをしたりもして。

――アキさんとしては、仕事を辞めたくなかった？

アキ 私が家計を管理していたので、私が仕事を辞めると家計的にちょっと辛くなるかもしれない、というのがわかったんですよね。

不妊治療を始めた頃は保険適用前だったから、費用が高くて。だから、不妊治療が終わるまでは仕事を頑張ろうと。

「子どもがいないのであれば、仕事を続ける必要はない」仕事を辞めた“きっかけ”

――その後、仕事を辞めることになった経緯というのは。

アキ 不妊治療の終了が、仕事を辞めるきっかけです。43歳以上は不妊治療が保険診療の対象外になるし、妊娠の確率もかなり下がるから、治療の期間は43歳の誕生日までと決めていて。

43歳を迎えて治療をやめることにしたので、もう仕事を続ける必要はないと思ったんですよね。治療費もかからなくなるし、将来子どもがいないのであれば、安定した仕事をしている必要もないのかなと。夫も仕事を辞めたがっていたし。

――ふたりでタイミングを合わせて仕事を辞めたんですか？

アキ いや、そういうわけでもなくて。私が不妊治療を卒業して仕事を辞めようと思ったタイミングと、夫が仕事を辞めるタイミングが偶然一緒になっただけなんです。

キンゴツ 今思えば、タイミングが重なって良かったかなと思います。

勧奨退職の対象になったのを“神のお告げ”のように感じて

――キンゴツさんはなぜ仕事を辞めようと決意したんですか。

キンゴツ 郵便局には、勧奨退職という制度があって。定年前に辞めると退職金が上乗せされる制度なんです。

その制度の対象年齢は、例年50歳以上だったんですよ。私が44歳くらいのときに、一度会社を辞めようと決意したんですけど、50歳まであと6年あるから、そこまで勤めないと退職金が半分以下になっちゃうなと思って、踏みとどまったんですよね。

でも、私が辞めた年に、対象年齢が45歳まで引き下げられたんです。ずっと辞めたいと思っていたので、その知らせが“神のお告げ”のように感じて。上司に「もう辞めます」と伝えて退職しました。

――安定した職や積み上げてきたキャリアを手放すことに、不安や葛藤はありませんでしたか。

アキ 私は仕事を辞めることに抵抗はなかったです。

キンゴツ 私はありましたね。清水の舞台から飛び降りるような気持ちで、「もうどうなってもしょうがない」と思ってました。

でも一方で、「今まで45年間生きてきた中で、どうにもならなかったことってなかったじゃん」という思いもあったんです。

29歳までは、安定した職に就いて安定した人生を送るなんて、想像もしてなかった。だから、得たものがなくなったとしても、最初に戻るだけだし、またやり直せばいいじゃんって思えました。

夫に「好きなようにさせてあげたい」と思ったワケ

――アキさんは、キンゴツさんが仕事を辞めることに対して、どのような思いがありましたか。

アキ 本人が楽しくなさそうに仕事をしていたので。本人の気持ちを優先してあげたいなと。

それに私は、ずっと申し訳ないと思ってたんです。夫は最初、不妊治療に賛成してなかったんですよ。彼はそこまで子どもがほしいわけではなかったので。

それでも、私が5年間ずっと不妊治療にまっすぐ向き合っていたのを、彼は仕事という形で応援し続けてくれた。

それをどこかしら申し訳なく思っていたので、「私はこれだけ自分のやりたいことをやらせてもらったから、夫にも好きなようにさせてあげたい」という気持ちでした。

キンゴツ 私たちは子どもがいる人生を想定しながら、人生計画を立てていたんです。でも、子どもができなかった。

だったら、「将来こうしたいよね」って自分たちが思ってたことを、15年、20年前倒ししてやってもいいんじゃないか、と話し合いました。

子どもがいない自分たちの未来

――仕事を辞める際、周囲から反対されたりしませんでしたか。

キンゴツ 私の場合は、ごくごくわずかな友人にしか相談してないですね。当然、親にも自分の中で決定してから「辞める」と言いました。「辞めるけど、どう思う？」という聞き方だと、反対されるのが目に見えてますから。

あと、子どもを持てなかったことが、私たちの中では結構大きくて。親は子どもありきの人生しか知らないじゃないですか。だから、子どもがいない私たちの未来を一緒に考えるのは、難しいだろうなと。

それなら、決定してから伝えたほうが、親にも精神的ストレスが少ないんじゃないかなと思ったんです。

アキ もう誰かに相談して決める年齢でもないですしね。

――とはいえ、無職になって無収入になることへの怖さはあったのでは？

キンゴツ それはすごくありました。

アキ でも、勧奨退職で退職金が上乗せされたことによって、その気持ちはだいぶ軽くなったよね。

上乗せ分で、当時想定していた車を買う資金と、当面の運営資金が捻出できたので。

