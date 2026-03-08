〈「子どもができないなら、仕事は必要ない」5年間の不妊治療をやめて大企業退職→夫婦で車中泊生活…40代夫婦が“年収も地位も捨てた”ワケ〉から続く

ハイエースで車中泊をしながら、日本一周を続ける車中泊YouTuberのキンゴツさん（48）とアキさん（45）。

かつては、それぞれ日本郵便株式会社と国内大手航空会社に勤めていたが、5年間におよぶ不妊治療を経て、2023年3月末に早期退職し、同年11月から日本一周の旅に出た。運営するYouTubeチャンネル「わたりどり とんだ」は現在、登録者数7万人超えの人気を誇る。

安定した会社員生活を手放し、YouTuberという新たな挑戦を選んだ2人。車の中でどのような日常を送り、どんな思いで発信しているのか。（全3回の2回目／3回目につづく）



「わたりどり とんだ」のキンゴツさん（左）とアキさん

「仕事を辞めたら、YouTubeをやっていく」と決めていた

――いつ頃から、車中泊で日本一周をしながらYouTubeをやろう、と考えていたのですか？

キンゴツ 退職する2年前くらいから「仕事を辞めたら、YouTubeをやっていく」と決めていたんですよね。

私の中では、いつか旅を仕事にしたい、という思いがあって。一番最短距離で仕事にできそうだったのが、YouTubeだったんです。車中泊で日本一周というのは、あとからついてきたものですね。

――もともとはYouTubeで旅の様子を配信したかったんですね。

アキ キンゴツがYouTube用の機材を全部買い揃えたのが、仕事を辞める1年前だったよね。

でも、使い方が全然分からなくて。2人で旅行に行くたびにアクションカメラで撮影はしてみるものの、どうやって編集すればいいのかわからなくて、動画にはならなかった。だから、仕事を辞めてから本腰入れてやらないと無理だ、と。

コロナ禍に始めたYouTube

――車中泊をしながら日本一周をしよう、と言い出したのはどちらからだったんですか。

キンゴツ YouTubeをやろう、旅の様子を配信しようって言い始めたのは私やけど。

アキ 車中泊で日本を旅しながら、YouTubeを配信したらいいんじゃないって言ったのは、むしろ私かもしれん。車中泊YouTuberの動画を見始めたのも、私のほうが先だったし。

キンゴツ 私は海外志向が強かったので、最初は妻と方向性が違ったんですよね。

――それがなぜ、車中泊で日本一周という選択になったのでしょうか。

キンゴツ 当時はコロナ禍だったので、海外には簡単に行けなくて。ましてやそこで撮影して配信するなんて、世間の風当たりも強かっただろうと思うんです。

それでどうしようかと思ってたところに、妻が車中泊というアイデアを出してくれて。車中泊なら感染のリスクも少ないし、自分たちだけで気をつけて移動すれば、旅ができるんじゃないかって。

それに、好評を得ている車中泊YouTuberさんたちが結構いらっしゃったので、もしかしたら私たちも動画を見てもらえるかもしれない、という希望もありました。

「何言ってんの？」「大丈夫か？」YouTubeに対する周囲のリアルな反応

――YouTubeを始めることに対して、周りの反応はどうでしたか。

キンゴツ 「YouTubeを始める」って言ったら、みんなびっくりしてましたね。

アキ 「何言ってんの？」「大丈夫か？」みたいな目で見られました。

――かなり早い段階で登録者が増えたんですよね。

キンゴツ 驚き100%ですね。最初の頃に出した、ハイエース納車の動画が伸びて。一気に1万人くらい登録者が増えたんです。今は80万回以上再生されていて、まさかこんなに見てもらえるとは思わなかった。

アキ 最初は、YouTubeで食べていけるなんて全然思ってなかったですよ。旅の資金の足しになればいいかな、くらいの気持ちでした。

――しかもアキさんは、YouTubeでの顔出しに抵抗があったそうですね。

アキ 最初は本当にイヤでした。顔出しなしでやろうとしてたくらい。でも、キンゴツと話し合う中で「親近感とかも大事だから、やっぱり顔出ししないと伸びないよ」となって。仕方なく、という感じですね。

アキさんが顔出ししても伝えたかったこと

――今はもう抵抗感はないですか？

アキ 最初は嫌でしたけど、1回出てしまったら抵抗はなくなりました。でもやっぱり、知り合いに見られるのは今でも恥ずかしいです。

あと、私の中ではYouTubeで伝えたい思いもあって。不妊治療で苦しんでる人はたくさんいて、その人たちは「もし子どもができなかったときに、自分はどうなってしまうんだろう」と不安を抱えていると思うんです。

そういう人たちに、「子どもがいなくても楽しい人生を送れるんだ」って、YouTubeを通して伝えたかった。

私が不妊治療について話した動画には、「勇気をもらいました」「この動画で救われました」というコメントがついてるんですけど、そういうのを見るとやっぱり嬉しいですね。誰かの役に立ちたい、と思って始めたので、やってよかったと思います。

――視聴者にアキさんの思いが伝わっているんですね。

アキ そうですね。不妊治療に悩んでいる方には、子どもができてもできなくても、どっちに転んでも大丈夫。今、目の前のことを一生懸命、迷いなくやってほしいと伝えたいです。

約500万円かけて中古のハイエースを購入、車内の装備は？「エアコンは…」

――日本一周にあたって、約500万円で中古のハイエースを購入されていますが、なぜハイエースを選んだのでしょうか。

アキ 普段使いできるような車で、見た目もキャンピングカーっぽくないのがいいかなと思って、ハイエースにしました。

――車を選ぶ上で、こだわったポイントはありますか。

アキ 日本一周は荷物をたくさん積む必要があるので、収納が一番大事かなと思ってました。あと、ベッド展開が必要なくて、テーブルが常設みたいな内装が理想でしたね。

キンゴツ 「エアコンは絶対いるよね」って途中まで言ってたんですけど、最終的にはエアコンなしにしました。

――エアコンがないんですね。夏場や冬場の暑さ・寒さはどうやってしのいでいるのですか。

アキ 夏は日中、車にいられないので、カフェとかレストランとか、建物の中に避難しています。

キンゴツ 北海道や那須高原など、夏はなるべく避暑地に行くようにしてますね。

――長期間、車の中で暮らすことへの不安はありませんでしたか。

アキ 特に不安はなかったですね。最初は九州の近場から始めて、きつくなったら実家に帰って、休んだりしながら慣れていこう、という感じだったので。

キンゴツ 私はもともと、過酷な旅がしたいタイプなので。「日本やし、楽勝やろ」ぐらいの気持ちでスタートしました。

税金も保険料も納めているのに「真面目に働け」といわれることも…

――住民票はご実家に置かれているのですか。

キンゴツ はい。仕事を辞めた時点で別府の家は引き払い、佐伯の実家に引っ越して。住民票もそのタイミングで移しました。

――車中泊YouTuberは住所や税金をどうしているのか、気になる読者も多いと思いますが、税金はしっかり納めていますか？

アキ 税金も社会保険料も、しっかり納めてます。

――失礼しました。車中泊YouTuberの中には、「税金はどうしてるんだ」と視聴者にコメントされる人もいるそうなので……。

キンゴツ うちのチャンネルは視聴者の年齢層が高めなので、理解があるというか、分別のある方が多いんですよね。

アキ でもたまに、「無職になりました」っていうタイトルの自己紹介動画に、「真面目に働け」みたいなコメントがつくことはありますね。

キンゴツ 定期的にあるね。「いつまでやってるの」とか。

――そういうコメントに対して、思うことは？

キンゴツ 今はこれを仕事にしていて、ずっと遊んでるわけじゃないんです。でもこの仕事は、遊んでいるところを皆さんにお届けする仕事なので、「いや、働いてますよ」「大変なんですよ」ってまともに返すのも、なんかちょっと違うかなって。

アキ 編集してるところとか、そういう裏側を見せればいいんでしょうけど。

「1日がすぐに終わっちゃう」洗濯やお風呂、トイレ、食事…車内での意外な生活事情

――普段はどんなスケジュールで生活しているのでしょうか？

アキ 私たちの動画は1泊2日の構成が多いので、2日間、朝から晩まで撮影します。寝るところまで撮って、次の日の昼ぐらいまで撮影ですね。

撮影が終わったら、次の日は洗濯とかが溜まってるので、それを済ませて。そのあと、お風呂に入るところや寝るところを探したら、1日がすぐに終わっちゃうんですよ。

キンゴツ 1週間のうち2日が撮影日で、あとは全部編集日です。朝から晩まで缶詰め状態で編集するので、時間が溶けますね。

アキ こだわりが強いから、編集にすごく時間がかかるんですよ。皆さん、ずっと自由に旅してるイメージを持っているかもしれないですけど、ほとんど動けないですから。

キンゴツ 仕事量自体は、多分前の会社のほうが少ないと思います。

――洗濯やお風呂、トイレ、食事などはどうしているのですか。

アキ 洗濯は週に1、2回ぐらいですね。お風呂は毎日入るときもあれば、2日に1回のときもあるし。

キンゴツ 私たちはあんまり快活CLUBを使わないので、各地の温泉を探して行ってます。

アキ 食事はスーパーで半額のお惣菜を買うのと、編集しながらファミレスで食べるのと。

自炊はほとんどしてないですね。野菜を食べたいときに、適当に野菜いっぱいの鍋を作ったりするくらいです。

キンゴツ あとは、私の趣味のグルメ探訪をしてますね。

天候に気分が直結する生活

――車中泊生活だと、ゴミはどのように処理するのでしょうか？

キンゴツ 有料で引き取ってくれる道の駅とか、無料で捨てられるキャンプ場などを利用しています。

アキ コンビニで買ったものは、その場で食べて捨てさせてもらったり、スーパーのフードコートを利用したり。なるべくゴミが出ない生活を心がけています。

――月の生活費は、どれくらいですか？

アキ ちゃんと計算してないけど、ガソリン代とかを含めると、20万円を超えたりするときもありますよ。

――家に住むのと同じくらいかかるんですね。

キンゴツ そうですね。YouTubeをしてなかったら、もっと安いと思います。撮影で動かないといけないし、編集でファミレスを利用したり、撮影のためにちょっと贅沢なものを食べる機会も増えるので。

――車中泊を始めてみて、思ったより大変だったことは？

アキ 2人で高熱を出したときですね。夏の北海道で、39度とか40度の熱を2人で出して。なんとか木陰を探して、車のドアを開けて、1日中ぐったり寝るのが何日か続いて。運転もできないし、きつかったですね。

キンゴツ この暮らしは、天候に自分の気分が直結するんですよ。雨のときの憂鬱さが、普通の暮らしの5倍ぐらいある。そのかわり、晴れたときの気分の上がりっぷりはすごいです。

