〈「真面目に働け」とネットで批判も…不妊治療を諦め大企業退職→“無職”になって車中泊生活を続ける40代夫婦YouTuberが明かす“葛藤”〉から続く

ハイエースで車中泊をしながら、日本一周を続ける、車中泊YouTuberのキンゴツさん（48）とアキさん（45）。

【衝撃画像】「こんなところに住めるの？」寝るときは夫婦で密着…500万円で買ったハイエースの“ヤバすぎる車内”を見る（写真多数）

かつては、それぞれ日本郵便株式会社と国内大手航空会社に勤めていたが、5年間におよぶ不妊治療を終え、2023年3月末に早期退職。同年11月から日本一周の旅に出た。運営するYouTubeチャンネル「わたりどり とんだ」は現在、登録者数7万人超えの人気を誇る。

安定した会社員生活を手放した2人。しかし、車中泊生活で喧嘩が増え、旅を中止しかけたこともあったという。その危機をどう乗り越えたのか。車中泊生活を通して変化した、夫婦の価値観とは――。（全3回の3回目／1回目から読む）



「わたりどり とんだ」のキンゴツさん（左）とアキさん

◆◆◆

「夫婦」から「上司と部下」みたいな関係に変わって

――24時間365日、車の中で一緒にいて、喧嘩になったりしないんですか？

アキ YouTubeを始める前は、あまり喧嘩をしたことがなかったのに、YouTubeの登録者が増えてから喧嘩するようになりましたね。

YouTubeが仕事になったことによって、今までの「夫婦」という関係から、「上司と部下」みたいな関係に変わってきて。

それは私的にいい部分でもあるんですけど、キンゴツからすると、私のことを出来の悪い部下としか見えなくなるときが多々あるみたいで。「こんなに仕事ができないとは思わなかった」って言われるんですよ。

――「夫婦」から「上司と部下」に。

アキ 新しい関係性が加わることによって、お互いの見え方がこんなにも変わるとは思わなかった。

動画がバズって「再生数と登録者数を意識しすぎた」

キンゴツ 早い段階で動画がバズったことによって、再生数とか登録者数を意識しすぎちゃったんですよね。

「それなりのものを視聴者に提供しなければ」というプレッシャーを感じたというか、自分たちが本当にやりたいことと、皆さんが見たいであろうこととのズレに、悩んでしまって。

それで、撮影も編集もうまくいかず、旅自体もなかなか進まない時期があって。そのときに一番喧嘩してました。

――そんな時期があったんですね。

キンゴツ 正直、「もう旅をやめて家に帰るか」という話になったことも、数えきれないほどありました。「こんな喧嘩するくらいなら、YouTubeも旅もやめよう」って。

アキ 私たちの「質問に答えます」という動画を撮影するときも、前日に喧嘩をして。何度か撮り直したんです。

最近は撮影するとき、「これは仕事だ」って思うようにしてますね。喧嘩になりそうな場面でも、仕事と思えば、お互いグッと飲み込むことができるので。

「もう嫌だ、別れたい」って本気で思うことはない

――喧嘩したときは、どうやって仲直りしているのですか。

アキ 喧嘩で撮影が中止になったら、一時中断して、そこから何時間か話し合って。気持ちを切り替えて撮影を再開してますね。

キンゴツ 昔から2人とも、引きずらないタイプではあるので。寝て起きたら、昨日のあれは何だったんだろう、ってなることのほうが多いです。

それにもう3年近く、24時間365日、ずっと一緒にいますけど、それが嫌っていうことはないよね。

アキ ないね。お互い思うところがあって、瞬間的にバチンって喧嘩することはあるけど、「もう嫌だ、別れたい」って本気で思うことはないです。

――逆に夫婦関係で良くなった部分や、相手の新たな一面を知れた、といったことはありますか。

アキ 私は、キンゴツがこんなに編集ができると思ってなかった。すごい器用なんだなって、尊敬してます。

仕事を辞める前は、YouTubeをやるって言って機材を買ったのに、まったく手をつけてなかったから、「口ばっかりで全然やらないじゃん、この機材いくらしたと思ってんの」ってずっと思ってたんですけど（笑）。本腰を入れたらこんなにできるんだって。

キンゴツ 締め切り直前じゃないと動かないタイプなんですよね（笑）。

「2人で喧嘩をして地獄を見た」車中泊生活でお互いを深く知るようなったワケ

――キンゴツさんは、車中泊生活を通してアキさんの新たな一面を発見できましたか。

キンゴツ 仕事に関しては、見たことがない一面だらけでしたね。「この人、こんな感じだったか」って一回カーンと落ちて、2人で喧嘩をして地獄を見て。

そこからは「あ、こういういいとこあるんやな」「こういうことやらせたら得意なんだ」と、より深く知れました。この人、こういうことやらせたら輝くんだ、みたいな。

あと、動画を編集してると、妻のことをすごく深く見つめるようになるんです。それによって、自分だけの好きな仕草であったり、言葉であったり、そういうのがますます好きになりましたね。「ああ、この人の何気ない表情が素敵だな」って。

――より深くお互いを知るようになったんですね。

キンゴツ そうです。仕事から帰ってきてご飯を食べて、という普通の夫婦生活では知れなかった部分を、お互いに知れたと思います。

「第2の故郷が日本中に増えていく感じ」車中泊生活をして良かったことは？

――車中泊生活をして、良かったなと思うことはありますか？

キンゴツ 車中泊をしていると、寝場所を探すだけで1日が終わるときもあります。でも、逆にそこが面白さだったりもするんですよ。いい車中泊場所とか、美味しい定食屋さんを見つけたときの喜びが半端ないんです。

あとは、「ここなら住めるな」っていう街を見つけたときの喜びが尋常じゃない。ただ観光する街としてだけじゃなく、移住者目線で街を見ているんですよね。第2の故郷が日本中に増えていく感じがします。

――いずれはどこかに移住したい？

キンゴツ いえ、特にそういう意味ではないんですけど。旅をするのが好きなので、今の暮らしは、結構、気に入っているんですよ。

旅をすることで、テレビで流れてくる全国のニュースが自分ごとになるんです。あそこで火災があった、地震があったとなると、そこで暮らしている人たちの姿が街の風景と一緒に目に浮かぶ。その分、心配も増えましたけど。

これを大きい話で捉えると、世界平和ってそういうことじゃないのかなって思ったりもします。行くところが増えて、現地の人たちと友達になれば、その国と争おうなんて思わないじゃないですか。

「北海道の礼文島が一番」のアキさん、「九州の良さを再確認」したキンゴツさん

――これまでの旅で、一番印象に残っている場所や景色はありますか？

アキ 私は北海道の礼文島が、今のところ一番です。景色が本当に良かった。

キンゴツ 僕は、九州を旅してみて、こんなにいいところがあるんだなって再確認できましたね。

――旅の中での人々との出会いで、思い出に残っていることはありますか。

キンゴツ 最近行った北海道旅では、視聴者さんや他のYouTuberの方と積極的につながりたいね、って言ってたんです。

それで、視聴者さんのお店に呼ばれたり、小樽の「滝波食堂」のご主人に誘っていただいておもてなしを受けたり、北海道の有名なYouTuber「EZOTABI」さんと一緒に食事をしたり。

アキ 帯広の燻製屋さんに再訪したら、店主の方が私たちの動画を見てくださっていて。「辛いときに見て、頑張れる自信をもらった」と言ってもらえて、すごく嬉しかったですね。

「私たちのような子なし夫婦の人生を、こんなに応援してもらえるなんて」

――そう言ってもらえるのは嬉しいですね。

キンゴツ 「動画を見て、同じ場所に行きました」って言われるのも嬉しいし、「癒された」と言ってもらえるのも嬉しいです。

アキ 「滝波食堂」の社長さんも、コロナ禍で大変だったときに私たちの動画をずっと見て、元気をもらったからその恩返しがしたい、ということで豪華なおもてなしをしてくださって。そういう生の声を聞けるのが嬉しいですね。

キンゴツ 声をかけられることが増えたので、そのときには「ああ、本当に動画を見てもらえてるんだ」って思います。

アキ 私たちのような子なし夫婦の人生を、こんなにみんなに応援してもらえるなんて思ってなかったです。

――車中泊生活を通して、人生観や価値観に変化はありましたか。

キンゴツ 人ってこんなに優しいんだな、と思うようになりました。なんでもないただの夫婦を、こんなに応援してくれるんだって。そういう新しい価値観はありますよね。

アキ 家がなくても生活できるんだ、物がなくてもいいんだ、というのもありますね。この年齢からでも新しいことにチャレンジできるんだ、っていう自信にもなりました。

これからも「旅の中で生きていきたい」

――いつまで車中泊生活を続ける予定ですか。

アキ 「日本一周」を目標にして始めたので、全都道府県を回りたいとは思ってます。今のペースじゃ10年くらいかかっちゃうんで、もう少しペースを上げたいんですけど。

キンゴツ 見てもらえなくなったら、成り立たない世界なので。見てもらえるよう頑張りたいですね。

――今後の目標は、登録者数10万人ですか？

キンゴツ そうですね。なんとか10万人にはいきたいなと。ぶっちゃけ言うと、今はまだ、YouTubeの収益は赤字なんです。

最近やっと、まあ生活できるかな、っていうレベルになってきましたけど。これからが試されるときだと思っています。

――最後に、今後おふたりでどのような人生を送りたいですか。

アキ できる限りこの活動は続けていきたいですけど、それができなくなったとしても、何かしら旅はしていきたいと思ってます。

キンゴツ 今後も、旅に絡んだ仕事がしたいな、とは思ってますね。私は10代の頃から、自分の旅を広げていきたいとずっと思ってきたので。旅の中で生きて、旅の中で死ねたら本望です。

写真提供＝「わたりどり とんだ」

（「文春オンライン」編集部）