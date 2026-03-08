女優で声優の戸田恵子が7日に自身のアメブロを更新。テレビ局にて、ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得したフィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来・木原龍一ペアとの対面を果たしたことを明かした。

この日、戸田は仕事でテレビ局を訪れたところ、「嬉しいことあったー！」と報告。「なんと楽屋に『りくりゅうペア』の名前があるではありませんか！」と、オリンピックで活躍した2人が同じ局内にいることを発見したという。

戸田は、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹に「おめでとうを一緒に言いに行こうよー！」と声をかけ、“りくりゅう”ペアのもとへ。「きゃー！お会いできてめっちゃ嬉しかったー！」と大興奮の様子をみせた。

メイクルームにいた2人に対し、「おめでとうございまーす！ずーっと応援してましたー！」「ありがとうございます！」と直接やり取りを交わしたという戸田。声をかけた2人の様子について「わざわざお二人は立ってご挨拶してくださいましたー！ちゃんとしてらっしゃるの」と、世界を舞台に戦うアスリートの謙虚で礼儀正しい振る舞いに感激した様子をつづった。

この投稿に読者からは「りくりゅうペアに会えたなんて羨ましいです」「お会いできるなんてスゴい！恵子さん持ってますね！」「あの演技は何度見ても最高に素晴らしかったですね」などのコメントが寄せられている。