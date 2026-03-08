今やその重要性を疑う人はいない

2026年3月7日から2026年F1グランプリが開幕します。今シーズンからレギュレーションが改正され、各チームはこれまでのマシンから大きく仕様を変更し、姿も変わりました。

【昔はむき出し!?】これが、マクラーレン・ホンダの伝説的なF1マシン「MP4/4」です（写真）

ただ、コックピット部分に設置された「ヘイロー（ハロ）」と呼ばれるバー状の装備は今回も装着されており、もはや見慣れたものとなりました。しかしこのヘイロー、今ではドライバーがむき出しとなっている「フォーミュラカー」では定番の装備となりましたが、まだ見慣れるようになって10年も経っていません。どのような理由で設置されているのでしょうか。

F1と同じくヘイローを装備しているスーパーフォーミュラに参戦しているM-TEC（無限）担当者によると、この装備は2018年シーズンのF1で採用されたのが始まりで、その後ほかのフォーミュラカーもそれに倣う形になったそうです。スーパーフォーミュラでも、2019年から導入されたといいます。

設置の大きな理由は、ドライバーの頭部保護です。

きっかけとなったのは、2014年のF1日本グランプリで発生した重大事故です。このレースで、マルシャF1チームのジュール・ビアンキ選手がコースアウトした後、別の車両の撤去作業中だったクレーン車に激突。脳に重大な外傷を負って昏睡状態となり、9か月後に亡くなりました。なお、F1で死亡事故が発生したのは、1994年サンマリノグランプリでのアイルトン・セナ以来、21年ぶりということで、かなり衝撃的な出来事となりました。

この事故後、ドライバー側の要請を受け、F1を統括するFIAに対して安全性確保を求める声が上がり、考案されたのがヘイローです。

無限の担当者は「前方の車両から外れたタイヤや飛散した部品が飛んできた際のガードのほか、ウォールやガードレールにクラッシュした際に空間をつくり、頭部を守る働きがあります」と説明します。素材は強度の高いグレード5のチタン合金製となっており、「空中に飛ぶようなクラッシュで裏返しの状態で地面に落ちたり、別の車両に乗り上げられたりしても、頭部を守ることができる強度があります」とのことです。

ヘイローはフォーミュラカーのコックピットから見て真正面に支柱があります。このデザインについて、素人考えでは見づらいのではと思ってしまいますが、実際にはそうではないようです。

「まず、レース中は長い直線以外では、ドライバーが正面を注視することはほとんどありません。コーナリングや他の車両と順位を争う際など、中央以外の場所を見ることが多いため、視界の確保は問題ありません」と無限の担当者。なお、車両火災時などでも、すぐにコックピットから脱出できる設計になっているそうです。

導入当初、ヘイローは「マシンの見栄えが悪くなる」といった不評もあったようです。しかし、2020年11月のF1バーレーングランプリで、ハースのロマン・グロージャン選手のマシンがガードレールに衝突し爆発炎上する大事故が発生。このときグロージャン選手はヘイローのおかげで重傷を負うこともなく、軽い火傷のみで脱出に成功し、ヘイローの必要性は疑いようのないものとなりました。