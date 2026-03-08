犬がしていたら危険な寝方5つ

寝相のほとんどは問題ありませんが、「明らかに苦しそう」「普段と違う状態が続く」ときは見逃せないサインです。

体のどこかに負担がかかっていないか、他の症状とあわせて確認していきましょう。

1.うずくまるように丸まり、動きが少ない

寒いときにも丸まりますが、体を強く縮めたままじっとしている場合は注意が必要です。腹痛や内臓の不調があると、お腹をかばうような姿勢を取ることがあります。

触れようとすると嫌がる、元気がないといった様子があれば、早めに体調を確認しましょう。

2.首を大きく伸ばして呼吸している

首を前に突き出し、気道を広げるような姿勢で寝ている場合、呼吸を楽にしようとしている可能性があります。

いびきが急にひどくなったり、呼吸が荒かったりする場合は要注意です。心臓や呼吸器のトラブルが背景にあるケースもあるため、変化が続くときは受診を検討しましょう。

3.横になれず、座ったまま眠る

体を横にすると苦しくなるため、座った姿勢を保ったまま眠ることがあります。特にシニア犬で見られる場合は、心臓や肺への負担が疑われます。

頻繁に同じ姿勢を取るようなら、早急に動物病院へ連絡しましょう。

4.何度も体勢を変えて落ち着かない

寝ようとしてもすぐに起き上がり、場所や姿勢を何度も変えるのは不快感のサインです。

関節痛や皮膚のかゆみ、消化不良などが影響していることがあります。夜間にこれが続き、睡眠が取れていない様子なら注意が必要です。

5. 強い震えや硬直を伴う

夢を見てピクピク動くのは正常ですが、体が強く震える、硬直する場合は異常の可能性があります。

呼びかけに反応しない、意識がぼんやりしているときは緊急性が高い状態です。発作や神経系のトラブルが疑われることもあるため、早急に動物病院へ連絡しましょう。

寝相から分かる健康チェックポイント

寝方だけで判断するのではなく、周辺のサインもあわせて観察することが大切です。

呼吸の速さや音を確認する

普段より呼吸が速い、ヒューヒューと音がする場合は要注意です。寝ている間の呼吸数を数えておくと、異変に気づきやすくなります。

触れたときの反応を見る

軽く体に触れたとき、痛がる・うなるなどの反応がないか確認しましょう。嫌がる部位がある場合、関節や内臓にトラブルがある可能性があります。

起きたあとの動きを観察する

立ち上がるまでに時間がかかる、足をかばうなどの様子があれば注意が必要です。寝起きの動きは、関節や筋肉の状態を知るヒントになります。

睡眠時間の変化に注目する

急に寝ている時間が増えたり、逆に落ち着いて眠れなくなった場合も体調のサインです。元気や食欲とあわせて総合的に判断しましょう。

まとめ

犬の寝方は、その日の体調を映し出すひとつのサインです。ほとんどは問題ありませんが、「いつもと違う状態」が続くときは注意が必要です。

寝相だけで決めつけず、呼吸や行動の変化とあわせて観察していきましょう。日々の小さな気づきが、愛犬の健康を守る大きな力になります。

(獣医師監修：葛野宗)