全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・深川の寿司店『寿司孝 本店』です。

長く付き合える握りよし、酒よし、心意気よしの名店

厳選して仕入れる魚介に満足することなく、隠し味程度に赤酢を使いおだやかに仕上げるシャリ。煮切りには土佐醤油を使い旨みを加味。新生姜だけで作るガリ。日本酒は寿司を引き立てるものが中心で、さらに器を九谷で揃えるなど細部にも心を配る。

おまかせコース・みやび8800円

『寿司孝 本店』おまかせコース みやび 8800円より、（先付、小鉢2品、刺身2種、焼き物、鮨7貫、お椀、デザート） 赤身に大トロ、江戸前の定番、穴子や小肌がのる

そして握られる、ネタがきらめく端正な寿司たち。口に運べば、シャリがはらりとほぐれネタと一体となり、ただただ「はぁ…旨い」。

深川に店を構えて74年。下町ならではの親しみやすさも魅力で、親子3代で通っている、人生のハレの日をすべてこの店でなんて客がいるだけでなく、豊洲の「大力商店」さんのように自身の卸した魚介を楽しみにくる仲卸の方まで。

「旨い」の前には分断も格差もない。喜ぶ笑顔が溢れるこんな店こそ、通い詰めたい店なのだ。

『寿司孝 本店』店長 飛永信治さん

店長：飛永信治さん「味だけでなく皆さんとの会話にも力を入れています」

『寿司孝 本店』

深川『寿司孝 本店』

［店名］『寿司孝 本店』

［住所］東京都江東区冬木17-10

［電話］03-3641-0059

［営業時間］11時半〜13時（LO、火は休み）、17時半〜21時（LO）、日は11時半〜13時（LO）、17時半〜20時（LO）

［休日］月

［交通］地下鉄東西線木場駅4b出口、都営大江戸線ほか門前仲町駅5番出口から徒歩10分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

