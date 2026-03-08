「完全防備w」佐久間大介、映画館でのお忍び鑑賞姿に「ピンク封印してる」「隙間からでもわかる美人」
Snow Manの佐久間大介さんは3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画館でお忍び鑑賞していたことを明かしました。
この姿にコメントでは「上手にピンク封印してるww」「主人公が忍び込んでた〜」「完全防備w」「うわっ！ 格好いい」「隙間からでもわかる美人…」「この回で一緒に見てた人が羨ましい」「あら、あなたまだムビチケ1枚目？」との声が寄せられています。
「主人公が忍び込んでた〜」佐久間さんは「やっぱり映画館で観るの楽しかった」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いキャップ帽の上にパーカーのフードをかぶり、眼鏡に黒マスク姿の佐久間さんが、映画のチケットを手にしています。6日から公開されている、自身が主演を務める映画『スペシャルズ』をお忍びで鑑賞したようです。
「この3人で隠しきれるものですか！？」佐久間さんは、同日の別投稿で『スペシャルズ』の内田英治監督と共演した俳優・中本悠太（YUTA）さんとの3人で映画館を訪れたことや鑑賞後に内田監督とお酒を飲んで帰宅したことを明かしています。ファンからは「この3人で隠しきれるものですか！？」「こんな3人様で！！」「急遽舞台挨拶できちゃうじゃんっ」「なんて仲良しな3人なんでしょう」と驚きの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)