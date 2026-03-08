好き＆行ってみたい「群馬県のいちご狩りスポット」ランキング！ 2位「strawberry lab」、1位は？
寒さが和らぎ日差しに春を感じるこの時期、甘い香りに誘われていちご狩りへ出かけたくなりますね。数ある農園の中でも、特に注目を集めている人気のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、群馬県のいちご狩りに関するアンケートを実施しました。その中から、「群馬県のいちご狩りスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「おしゃれな雰囲気を感じました」（30代女性／愛知県）、「白いちごや様々な種類の苺があって美味しそうだったため」（30代女性／鹿児島県）、「最大9種類のいちごが食べ比べできるそうなので、おもしろそう」（40代女性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者からは「時間無制限なのがとても魅力的です。慌てず、自分のペースで苺を吟味しながら食べられるところは、あまりありません」（40代女性／東京都）、「クラシック苺を食べてみたいから」（30代女性／宮城県）、「美味しいイチゴが楽しめるみたいだから」（30代女性／北海道）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：strawberry lab〜farmlab ikaho factory〜／36票2位は、北群馬郡吉岡町にある「strawberry lab〜farmlab ikaho factory〜」です。伊香保温泉の玄関口に位置し、観光と合わせて立ち寄りやすいスポットとして人気。おしゃれで清潔感のある施設内で、複数の品種のいちごをこだわりの栽培方法で提供しており、観光客からの高い支持を得ています。
1位：ファームクラブ中里農場／65票1位に輝いたのは、高崎市にある「ファームクラブ中里農場」です。大規模な農園で、広々としたハウス内でゆったりといちご狩りが楽しめます。立ったまま摘み取れる高設ベンチ栽培を採用しており、老若男女問わず楽しめる点が評価されています。甘みと酸味のバランスがよい新鮮ないちごが人気です。
