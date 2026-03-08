青山商事は、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズを解決するレディーススタイルの新シリーズ「CHANTOWA（ちゃんとは）」初となる春コレクションを、3月6日からスーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売した。





昨今のビジネスウエアの多様化によって、ビジネスシーンにおいてもカジュアルな装いが定着してきた。しかしカジュアルな装いには明確なルールがないことも多く、着こなしに悩む人もいる。そのような人に向けて昨年秋冬コレクションから展開を開始した「CHANTOWA」シリーズは、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズに応えるアイテムとして企画。華やかなサテン生地のプリーツスカートや上品な色味のパープルニットが一部店舗では完売するなど、大きな反響を得た。また「CHANTOWA」シリーズ購入者の6割以上が初めてスーツスクエアを利用した消費者となっており、新しい層の取り込みにもつながっている。



「CHANTOWA」2026春コレクション着用イメージ

今回のコレクションでは、新生活を前に、ベーシックでありつつも春らしい色味や華やかさを感じられる、持っていて安心・持っていて間違いないアイテムを展開する。より消費者のニーズに応える商品にするために、「トップスはジャケットの下にも着用できるサイズ感がいい」「もう少しアクセントになる色味がほしい」といった消費者からの声を反映した。ニットやブラウスはウエストや腕回りをすっきりと仕上げることで、ジャケットの下に着てもごわつかないサイズ感に設計。生地はラメ糸の使用や透け感のあるシアー素材を取り入れた他、ピンクやイエローなど華やかな色も用意するなど、1枚でも着映えするラインアップとなっている。



「ダブルブレストジャケット」

「ダブルブレストジャケット」は、UVカットやストレッチ性、さらにはシワになりにくい生地を採用している。きちんと感がありながらも堅すぎない印象で、商談や会議といったビジネスシーンだけでなく、オフスタイルのワンピースやデニムとも相性抜群になっている。



「配色リブニット」

「配色リブニット」は、首回りと袖口の配色切り替えや、手首のシアー感がポイント。身頃部分の編み方に変化をつけることで、1枚で着用しても存在感があるデザインになっている。

［小売価格］

ダブルブレストジャケット：1万8590円

配色リブニット：6589円

（すべて税込）

［発売日］3月6日（金）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp