Ä¹ºê¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë»ÈÅÌ½±Íè¡ª¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËàNERV¿¦°÷á¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ú4¡¿24¡Á¡Û
Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤Ë¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î8K¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É ¡Ý8K¡Ý¡×¤¬¡¢2026Ç¯4·î24Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥Ë¥å¡¼¡Û¡Ö½é¹æµ¡ Ë½Áö¡×¡Ö»ÈÅÌ¡¢½±Íè¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¥Ð¥«¥¡¡©¡×¤Ê¥°¥ë¥á¤¿¤Á
¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É ¡Ý8K¡Ý¡×¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î2ËüÇÜ°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤Î8K LED¥É¡¼¥à·¿µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¥Õ¥ëHD¤ÎÌó19ÇÜ¤È¤¤¤¦¹â²òÁüÅÙ¤Î8K±ÇÁü¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥é¥¤¥É¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î3Í×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¤½¤³¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê·Ê´Ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ»ÈÅÌËÉ±Ò¤ÎÍ×¡½¡½¡ÖÆÃÌ³µ¡´Ø¡ØNERV¡Ùº´À¤ÊÝ»ÙÉô¡Ù¤¬ÈëÌ©Î¢¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ï¤³¤Î»ÙÉô¤ÎÎ×»þ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Í¢Á÷Ç¤Ì³¤ËµÞ¤¤ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¡¢¡Ö»ÈÅÌ¡×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¸½¤·¡¢·ãÆ®¤Î±²Ãæ¤Ø´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
ÇúÉ÷¤ËÉñ¤¦ÇËÊÒ¤Î1¤Ä1¤Ä¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê8K±ÇÁü¤È¥é¥¤¥É¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥·¥ó¥¯¥í¡£
µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë»ÈÅÌ¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î·ãÆ®¤â¡¢ÉâÍ·´¶¤ä²ÃÂ®¡¢¾×·â¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
NERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô¤ÎÎ×»þ¿¦°÷¤«¤é¡¢Àµµ¬¿¦°÷¤Ø
¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É - 8K - ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·Þ·âÍ×ºÉÅÔ»Ô ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡¢¥°¥ë¥á¤ä¥°¥Ã¥º¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Þ¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ÖNERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô ºîÀïãÈµÄ½ñ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¡Ö³ë¾ë¥ß¥µ¥È¡×¤«¤é¤ÎÆÃÊÌÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¤¿NERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô¤ÎÎ×»þ¿¦°÷¤È¤Ê¤ë¡£»²²Ã¥¥Ã¥È¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô Î×»þ¿¦°÷ID¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ä¤Ä¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆÃÊÌãÈµÄ¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü¤ò³Ú¤·¤à¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇØ·Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£
Ç¤Ì³¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿Æþ¤ê¡ÖNERV¿¦°÷ID¥«¡¼¥É¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î×»þ¿¦°÷¤«¤éÀµµ¬¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï60Ê¬Á°¸å¤Ç¡¢¥é¥ê¡¼¥¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï1200±ß¡£
Ìë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸÷¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ä¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ê9·î13Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
·àÃæ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÂÎ¸³¤Î¸°¤ò°®¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥¿¥ï¡¼¡Ö¥É¥à¥È¡¼¥ë¥ó¡×¤òÇØ·Ê¤Ë²Ö²Ð¤¬ËèÌëÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¤Û¤«¡¢Ìë¶õ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸÷¡¢ºÇÂç¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÊ®¿å¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ô¥¡¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á¤âÅÐ¾ì¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â¥¨¥ô¥¡»ÅÍÍ¤Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¹æµ¡¤¬Ë½Áö¡£¥ì¥â¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤Ï»ÈÅÌ¤¬½±Íè¡£º´À¤ÊÝ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥Ð¥ó¥º¤è¤ê³°Â¦¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤ó¤¿¥Ð¥«¥¡¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¡£
NERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Þ·âÍ×ºÉÅÔ»Ô¤Ç²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹·èÀï¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢NERV¿¦°÷¤È¤·¤Æ·Þ·âÍ×ºÉÅÔ»Ô¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡ÖNERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô¿¦°÷ Î×»þ½ÉÇñÀìÍÑ»ÅÍÍ ¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°ÆÃÊÌ¼¼¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£