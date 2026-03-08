大正製薬は、スキンケアブランド「トリニティーライン」から、毎年好評を得ている薬用美白（メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと）UVミルク「トリニティーライン 薬用ホワイトニングUVミルク プロテクション」のお得なビッグサイズ（60g）（通常サイズは30g）を、3月3日から、同社通信販売サイト「TAISHO BEAUTY ONLINE」において期間・数量限定で販売を開始した。



「トリニティーライン 薬用ホワイトニングUVミルク プロテクション」60g

同製品は、SPF50＋／PA＋＋＋＋（最強（トリニティーライン製品中の中での比較）レベル）という高いUVカット効果で春夏の強い紫外線から肌を守りながら、美白有効成分「ビタミンC誘導体（アスコルビル2−グルコシド）」がメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐUVミルクとなっている。さらに、ヒト型セラミド（保湿成分：セラミド2）が日中のうるおいをキープしながら、肌荒れ防止有効成分「グリチルレチン酸ステアリル」が紫外線などによる肌荒れを防ぐだけでなく、紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル処方）で肌に優しい使い心地も両立しており、長年多くの消費者に使用されているロングセラー商品となっている。ベタつかずスーッと肌になじみ、白浮きもしないので、顔だけでなく、これからの季節、気になる手や首、身体、全身の紫外線対策として使える。

紫外線が急激に強くなるこの季節に、たっぷり使えるお得なビッグサイズをぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］5500円（税込）

［発売日］3月3日（火）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp