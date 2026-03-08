銀座コージーコーナーは、「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」を、3月16日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。

ディズニーの人気のキャラクターたちがお花見を楽しんでいる様子をデザインしたプチケーキ「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」が登場。「ミッキー＆ミニー」に、「くまのプーさん」と「バンビ」の仲間たちが加わり、春らしいパステルカラーのケーキに仕上げた。また、卒業・入園入学のお祝いや、1年がんばったご褒美ケーキとして、「ミッキー＆フレンズ」がお祝いしているシーンをイメージし、クリームで花束をデザインしたプチデコレーションケーキも新発売する。ディズニーのデザインをイメージした春限定スイーツで、楽しいひとときを過ごしてほしい考え。



「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」

「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」は、「ミッキーマウス」と仲間たちがお花見を楽しんでいる様子を、9つのプチケーキにデザインした。「ミッキーマウス」はトレードマークの赤いズボンをラズベリーグラサージュで仕上げたタルトで、「バンビ」はプリン風味ホイップクリームとオレンジ風味スポンジのケーキでそれぞれ表現。パステルカラーの愛らしいスイーツで春を楽しんでほしいという。



「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」

「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」は、春のパーティーシーンやごほうびにぴったりだとか。「ミッキー＆フレンズ」がお祝いをしているシーンをイメージした、ひとりじめサイズのデコレーションケーキになっている。ふわふわのスポンジで黄桃入りのクリームをサンドし、苺クリームとお花の形のチョコレートで花束のように華やかに仕上げた。

［小売価格］

＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）：3564円

＜ディズニー＞ハピネスケーキ：756円

（すべて税込）

［発売日］3月16日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp