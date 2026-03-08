TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が8日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に2週間ぶりに出演。自身の番組欠席に対する視聴者やリスナーの心配の声に言及した。

オープニングトークの中で、安住アナは前週の「日曜天国」、「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）を欠席したことに触れ、「私の働いているスタイルが皆さんもよく知っているということで、いろいろなスケジュールが込み入った結果こういうふうになったんじゃないかっていうね、そういう心配の声もいただいたりして、逆にそれがまた迷惑だっていうのもあって」と切り出した。

続けて「ちょっとなんかいろいろな働き方に対してのクレームみたいなのも入れてくれる人がいるんですけれども、結局、全部自分の方に返ってきちゃったりするんで、皆さん静かにどうかどうか温かく見守ってください」と視聴者やリスナーらに“お願い”。

そして、「仕事が1人に偏ってるんじゃないかという指摘とかあったりして必ずTBSの安住、偏ってるなんて言ったりするとね、ほかのアナウンサーがぶんむくれちゃったりしてね、そんなことはないんですよ」と言い、「結構ほかのアナウンサーも大変で、みんな大変な思いをしているので、そういうのも違うんだなあというのもありつつ、ちょっとすみません、いろいろ温かく見守ってくださいということですね」と強調していた。

安住アナは前日7日の総合司会を務める「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）で仕事に復帰し「私、体調不良でお休みいただき、三谷さんはじめ、ご迷惑をおかけしました。大変失礼しました」などと、欠席の原因が急性胃腸炎だったことを明かした。

2月28日放送の「情報7days ニュースキャスター」、3月1日の「日曜天国」を体調不良で欠席。2日のメインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）では、佐々木舞音アナウンサーが「安住アナウンサーですが、今週はもともと予定していた冬休みのためお休みです」と伝えていた。