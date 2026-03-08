アグネス・チャン「孫も私もたくさん食べました」義娘手作りの焼きたてパン披露「売り物レベル」「孫がいることにびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/03/08】歌手のアグネス・チャンが3月7日、自身のInstagramを更新。義理の娘が焼いたパンを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】70歳人気歌手「美味しい香りが漂ってきそう」こんがり焼けた義娘手作りパン
アグネスは「お嫁さんがパンを焼いてくれました。焼きたてのパンは最高に美味しかったです」と報告し、美しい焼き色のパンの写真を投稿。長男の妻に対し「器用なお嫁さんに感謝です」と感謝の言葉を記している。
また、「バターも特別に優秀な物で、孫も私もたくさん食べました！ご馳走様でした！」とつづり、家族で手作りパンを味わったことを伝えている。
この投稿には「パンのクオリティが高すぎる」「売り物レベル」「仲の良さが伝わってきてほっこりする」「めちゃくちゃ美味しそう」「孫がいることにびっくりした」「器用なお嫁さんで羨ましい」「美味しい香りが漂ってきそう」「素敵な家族団らんのひとときですね」といった声が寄せられている。
アグネスは、1985年に元マネージャーと結婚。1986年に長男、1989年に次男、1996年に三男を出産している。（modelpress編集部）
