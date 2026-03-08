1児の母・木村文乃「数日前に仕込んで冷凍しておいた」本格グリーンカレー披露「几帳面な性格出てる」「おしゃれすぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/08】女優の木村文乃が3月7日、自身のInstagramを更新。数日前から仕込んでいたという手作りのグリーンカレーを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「お店で出てきそう」野菜たっぷりの本格グリーンカレー
木村は「今日のごはんでした」とつづり、彩り豊かなグリーンカレーにメロゴールドを添えた食卓の様子を投稿。ストーリーズでは「とりあえず数日前に仕込んで冷凍しておいたグリーンカレー食べようかな」と記しており、自身はタイ料理が好きである一方、夫はあまり好まないため「ひとりの時にここぞとばかりにタイ料理食べます」と明かしている。また、ご飯の上に綺麗に振られたパセリについては「パセリのかけ方に性格出るやつ」と茶目っ気たっぷりにコメントしている。
さらに、作りたいカレーのレシピが複数あることにも触れ、「カレーは作るのが楽しいけどそんなに好きな食べ物ではない矛盾」「なのに松屋に行ったら絶対カレー選んじゃう」と、料理好きならではの揺れる本音をつづっている。
この投稿に、ファンからは「めちゃ美味しそう」「お店で出てきそう」「おしゃれすぎる」「パセリのかけ方に几帳面な性格出てます笑」「旦那さんがいない時に好きな物を楽しむ姿に親近感」「手際の良さが流石です」「作りたいものと食べたいものが違う矛盾、すごく分かる」などといった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆木村文乃、仕込んでおいたグリーンカレー披露
◆木村文乃の投稿に反響
