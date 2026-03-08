私とは妥協して付き合ってるの？と不安になる瞬間９パターン
恋愛中はお互いに、不安と戦っているといっても過言ではありません。とはいえ、彼女をワケもなく不安に陥れるような行動は避けたいもの。そこで今回は、スゴレン女性読者へのアンケートを参考に「彼女が『私とは妥協で付き合っているの？』と不安になる瞬間」をご紹介します。
【１】記念日やイベントを積極的には祝おうとしないとき
「妥協した彼女だから、面倒なことはしたくないんじゃないかと疑っちゃう」（２０代女性）というように、イベントごとに対する態度は、女性にとって愛されているかどうかの指標になり得るよう。多少オーバーに祝ったほうが彼女は喜ぶでしょう。
【２】自分以外にひとりも女友達がいないとき
「さすがにひとりも女友達がいないと、私以外の選択肢がなかったんじゃ…と自信がなくなる」（２０代女性）というように、女友達の数は多すぎても少なすぎても問題に。モテるふりをする必要はありませんが、女友達ゼロの状況は避けたいものです。
【３】髪形や服装について「もっとこうしろ」と厳しく指導されたとき
「今の私がそんなに気に入らないの？」（１０代女性）など、こだわりのある女性にとって、外見への指導は不安要素にしかならないよう。どこか変えてほしい部分がある場合は「今もいいけど、こうしたらもっと可愛くなる」など、優しく伝えましょう。
【４】彼氏の親しい友達に紹介してくれないとき
「友達に紹介してくれないと、私と付き合ってるのが恥ずかしいのかなと思う」（２０代女性）など、涙なしには聞けない声が…。照れて紹介しないだけでも、彼女は深読みする場合があります。多くの女性は、できるだけ早めに友達に紹介したほうが喜ぶでしょう。
【５】まったく「好き」と言ってくれないとき
「『好き』って言われたことがないから、好かれてる自信が持てない」（２０代女性）というように、女性にとっては愛情表現の言葉が非常に重要。いくら行動で示しているつもりでも伝わっていない可能性があるので、男気を見せて「好き」と言いましょう。
【６】些細な理由で、デートをドタキャンするとき
「デートのドタキャンが続くと、あんまり会いたくないのかなと思う」（２０代女性）など、かわいそうなご意見多数。「ドタキャン＝会いたくない＝好きじゃない」と結びつける女性も多いので、多少無理をしてでもデートの約束は破らないようにしましょう。
【７】休みの日もメールの返信が遅いとき
「仕事のない日まで連絡がとりづらいと、大切にされていない気がする」（２０代女性）というように、彼女を不安にさせないためには休日の返信こそ気合いを入れる必要があるようです。平日もできるだけ早めの返信を心がけると、彼女を大切にしていることが伝わるでしょう。
【８】「元カノはもっと○○だった」など、未練があるような発言をされたとき
「元カノを褒めるのは最悪。そんなに好きなら付き合えば？」（１０代女性）などの苦情多数。「元カノ」は彼女にとってデリケートな存在なので、少しでも褒めるのは危険だと心得ましょう。うっかり褒めてしまったら、それ以上に今の彼女を褒めるなど、フォローを忘れずに。
【９】他の女性を「美人だ」と大げさに褒めるとき
「特に自分とは違うタイプの女性を褒められると、理想と違うのかと思って凹む」（２０代女性）など、男性の不用意な発言に傷つく女性は多いよう。「あの子は美人だけど俺のタイプじゃない」など、褒め方にも気遣いが必要かもしれません。
ちょっとした発言や行動が女性を不安にさせているようです。ほかにも「こんな発言が不安にさせた」などのエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
