◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―英国（７日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

米国の左腕エースのスクバル（タイガース）が英国戦で先発。初球を英国１番イートン（Ｒソックス）に左中間へ本塁打され、３回１失点で降板した。

打球は左中間へ飛び、跳ね返ってフィールドに戻った。当初は二塁打の判定だったが、再確認するとフェンス上端を示す黄色いラインの上にあるフェンスで跳ね返っていたことが確認され、本塁打と判定が覆った。その後３者連続凡退にしとめ、初回を１失点で立ち上がった。

２回は３者凡退。３回は２者連続三振から安打を許し、送球エラーで２死二塁とされたが、チザム（ヤンキース）を空振り三振に切ってとった。３イニングで４１球を投げ、２安打１失点５奪三振で降板した。

スキーンズ（パイレーツ）とサイ・ヤング賞左右エースとして期待されたスクバルだったが、大会前になってこの英国戦だけ登板し、タ軍キャンプに戻ると早々に表明。一部から非難の声が上がり、大会直前になって「（勝ち進んだ場合の再合流について）可能性はもちろんある。自分の気持ちがどう動くかだ」と２度目の登板に含みを持たせていた。

打線はメジャー経験２シーズンの英国先発ビザを打ちあぐね、３回まで無得点。２回にヘンダーソン（オリオールズ）とアンソニー（レッドソックス）の連打で２死一、三塁のチャンスを作ったが、クレメント（ブルージェイズ）が三ゴロに倒れた。