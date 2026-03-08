◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）

大相撲の追手風親方（元幕内・大翔山）が３場所ぶりに職務に復帰し、館内でチケットのもぎり業務を担当した。

追手風親方によると、昨年９月の秋場所序盤に肺血症のため入院し、手術を受けた。その後、入院生活は長期に及び、２月中旬に退院。その間に胆のうなど５度の手術を受けたという。

度重なる手術については「大丈夫です。寝てるだけなんで」とサラリと話したが、退院後は運動能力の低下に苦しんだ。「甘く考えていたけど、４か月寝たきりだと歩けなくなる。最初（大阪に）来た時は両杖。今はだいぶ良くなって、片杖で大丈夫だけど」と苦笑い。「まずはちゃんと歩けるように」と意気込んだ。

また、入院中には弟子の元幕内・遠藤が現役を引退した。「手術した時点で厳しいかなというのは何となく。でも、やるだけやってダメだったらということでやった」と振り返った。現在は北陣親方として部屋付きで指導にあたっており、「これから巡業に行ったりとかいろいろある。協会の仕事を早く覚えて、やっていってくれれば」と期待を込めた。