弟子の伯乃富士に暴力を振るったことが明らかになった伊勢ヶ濱親方（元横綱・照ノ富士）だが、春場所は休場となることが決まった。場所前に開かれた日本相撲協会の理事会において、場所後の正式な処分発表までの暫定措置として発表された。この措置を受け、若手親方のひとりは驚きを口にする。

【写真】盛り上がりを見せた本場所の土俵。そこに花を添える「溜席の着物美人」の姿も

「春場所中の館内警備など親方としての職務をさせないことになったわけだが、一方で部屋での弟子への指導は認めるという。コンプライアンス委員会が調査中であるための暫定措置とはいえ、弟子に暴力を振るった親方が指導を続けるというのは前代未聞ではないか。2年前とは大違いだ」

「2年前」というのは、2024年に起きた宮城野部屋での北青鵬による暴力行為のことだ。この時の協会の動きは迅速だった。同じ2月の発覚だったが、春場所前に開かれた臨時理事会で当時の宮城野親方（元横綱・白鵬）が協会に報告しなかった責任などが問われ、2階級降格や減俸処分が決まった。春場所中は同じ一門の玉垣親方（元小結・智ノ花）が師匠代行を務め、場所後に部屋の閉鎖と伊勢ヶ濱部屋への転籍という厳しい措置が決まった。前出の若手親方が続ける。

「宮城野部屋は弟子による他の弟子への暴力で、伊勢ヶ濱部屋は親方による弟子への暴力。親方が弟子の指導を自粛すべきなのは、むしろ今回の事案ではないか。自ら相撲協会に報告する、しないの問題ではないように思うが……」

伊勢ヶ濱親方は問題を自己申告したが、協会が暴力根絶を掲げてきたなかでの不祥事。しかも弟子に師匠が手を出したという事実は重い以上、暫定措置であっても師匠として弟子への指導は自粛させるべきだったとする見方だ。

部屋のなかに「対立構造」が？

ただ、当初は場所後に開催される新役員による理事会まで何らかの措置を行なう予定はなかったところ、流れが少し変わったと言うのはある協会関係者だ。

「相撲協会が世間の目をすごく気にしている。対世間的に甘くもできないし、協会としては厳しくもしたくない。その狭間に立つのが八角理事長（元横綱・北勝海）だが、今回の報道の反響の大きさに驚いているという。このまま場所後まで放置しておくことができないという考えになったのでしょう。

理事会では様々な意見が出たといいます。弟子に手を出した照ノ富士は悪いが、伯乃富士の態度が問題だったので"どちらにも責任があるのではないか"という意見が出た一方、稀勢の里（元横綱、現・二所ノ関親方）の部屋での未成年飲酒やいじめ問題は厳重注意で、白鵬への処分だけが厳しかったという過去を受け、"今回は白鵬と同等の厳罰に処すべき"という方向の意見も出たといいます」

現在の伊勢ヶ濱部屋は、旧宮城野部屋の所属力士を抱える大所帯になっているが、「部屋内に対立構造が生まれているのであれば、宮城野部屋の復興も視野に入れたほうがいいのではないか」といった方向性の議論もあったという。ただ、この宮城野部屋再興はハードルが高いとも前出の協会関係者は言う。

「旧宮城野部屋出身で部屋付きの間垣親方（元前頭・石浦）に継承させる案が出たが、現役時代に部屋で暴力問題を起こしているため認められないとの声があり、そうなると今は幕下の炎鵬が十両に復帰して、あと1場所となった年寄襲名の条件（関取通算30場所）をクリアできるかどうかに懸かってくる。ただ、炎鵬は先場所の6番相撲で右足首を骨折。場所前稽古も基礎運動程度でかなり厳しい土俵になるのではないか」

「伊勢ヶ濱」の名跡の行方は

場所後の理事会で伊勢ヶ濱親方の正式な処分が決定するが、現在の委員待遇年寄から委員待遇が外されて平年寄への降格は確実とみられ、1〜3年の期間を限定して部屋付き親方との名跡交換（事実上の謹慎）となる可能性が高いとされる。相撲ジャーナリストが言う。

「伊勢ヶ濱部屋には生え抜きの部屋付き親方として楯山親方（元前頭・誉富士）、桐山親方（元関脇・宝富士）がいる。いずれかが名跡交換して一時的に『伊勢ヶ濱』を継承したとしても、実質的なオーナーは両国に新部屋を建設予定の照ノ富士となる。親方として弟子に暴力を振るいながら、弟子による暴力が問題だった白鵬より厳しい処分にならないとみられている」

もちろん伊勢ヶ濱親方も大きな痛手を負った。現在の浅香山親方（元大関・魁皇）の後継者として伊勢ヶ濱一門の将来の理事の最有力候補と目されていたが、風向きは変わったという。

「今回の不祥事でその目は消えた。代わって浮上したのがモンゴル出身力士の先輩である大島親方（元関脇・旭天鵬）。あと安青錦を育てた安治川親方（元関脇・安美錦）も候補のひとりとなった」（前出・相撲ジャーナリスト）

元・白鵬の宮城野親方が昨年6月に退職したからこのような流れになっているのか、あるいは退職をあと8か月我慢していたら、部屋再興や理事の座に手が届いていたのか。様々なことが考えられる。