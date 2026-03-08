被害件数が増え続けている特殊詐欺。SNS上の甘い言葉で募集される「闇バイト」により"実行役"が犯罪に加担するハードルは下がっており、2025年の被害額は1414億円と過去最高にのぼった。

【写真】中高生含む100人の身分証入り“自撮り写真”を送らせていたA。刑務所内で記していた直筆の「反省ノート」

「私は闇バイトの実行役を募る"リクルーター"として、100人近くの実行役を採用し、2022年に懲役2年の実刑判決を受けました」--そう語るのは、詐欺罪などで逮捕された過去を持ち、現在は契約社員として一般企業に勤める男性・A（35）だ。

「騙す側の手口を知ってもらうことで、安易な気持ちで"実行役"になってしまう人やその被害者を減らしたい」と語るA。Aはどのように詐欺に加担したのか--ライターの河合桃子氏が取材した。【前後編の前編】

「受け子」「かけ子」という言葉は使わない

Aは2021年に詐欺罪で逮捕・起訴され、2022年に懲役2年の実刑判決が下り、その後社会復帰した。逮捕当時はIT企業の正社員として勤務しており、18時の退勤後に「闇バイトリクルーター」としてさまざまな志願者を採用し、指示する活動を行っていた。

Aがなぜリクルーターになったかは後述するとして、Aの仕事内容はこのようなものだった。A本人が語る。

「私は掲示板を通じて『アジト』となる本部の人間と接触し、どのように騙すのかという手口の指示を受けていました。本部の人間は中国語のアクセントが残るような声でしたが、その素性は私自身も分かりませんでしたし、知ろうとしませんでした。

電話詐欺の手法は、"かけ子"が銀行協会か私服刑事を名乗り、電話をします。そして『口座が犯罪に利用されている』などのシナリオで話を展開し、暗証番号を聞き出したうえで、"受け子"がカードを直接受け取り金銭を詐取する、というものです。

私はその"かけ子"と"受け子"両方の募集をしていました。いずれもXやTikTok、Instagramなど複数のSNSや掲示板から募集をかけ、中国のアプリ『WeChat』や匿名性の高いアプリ『Telegram』などに移行して仕事内容を伝え、詐取金の25%を得ていました」

"かけ子"や"受け子"に志願する人物は「金銭的に困っている人が多い」という。Aはそこにつけ込み、犯罪行為であることを明示せずに実行役を募っていたという。

「応募者の多くは『今日明日で数万円の現金が必要』と切羽詰まっている人達であり、思考回路が狭まっています。正規の求人サイトに掲載されている仕事でバイトして、1か月後に支払われるまで待てないのです。

私は募集をかけていたXや掲示板などで『即日即金』『日払い』といった文言で実行役を募った。『特別公開の求人』といった文言で募集し、仕事の中身がわからないようにする。『これは詐欺です』とは説明しないんです」

甘い言葉に釣られてDMしてきた志願者に、AはWeChatやTelegramなどを使って仕事内容を伝えていた。

「仕事内容を話す時は『少しグレーなんですが』と冒頭に入れてから、『受け子』『かけ子』といった文言は使わずに淡々と流れを説明します。一連の流れを聞いているうちに『これって犯罪なのでは？』と気づくとは思いますが、1件短時間で万単位のお金が手に入ることを説明すると、ほとんどが内心で『ヤバい』と思いながらも受けてしまうものなんです。逆に言えば、それくらいお金に追われた人々を私は陥れてきました」

押収されたスマホから「100人近い闇バイト志願者の自撮り写真」

Aの逮捕当時、その押収されたスマホからは100人近い闇バイト志願者の"自撮りした写真"が出てきた。写真に映る人物は皆一様に、身分証明書を自分の顔の横にかざしている。なかには中学校や高校の学生証をかざしている志願者の写真もあった。

「途中で逃げられないようにするために、実行前に全員に送らせていました」とAは語る。

「中高生の身分証は学生証かマイナンバーカードで、マイナンバーカードのない子には保険証と親の名前と連絡先を伝えさせていました。100人の中に中高生は1割もいなかったと思います。男女比は9 : 1で、圧倒的に男性が多かったですね

Aは「10代は成功率も低いしあまり使いたくなかった」ともっともらしいことを言う。"グレー"とわかっていながら応募する闇バイト志願者たちのなかには、身分証を送ることに抵抗感を抱く者もいるだろうが、どのように説得するのか。

「できるだけ身分証を送るのが当たり前だと思わせるために、そもそも早めのタイミングでサラッと伝えておく。それでも提出の理由を聞かれたら、『お金を扱う仕事ですからお互いの信頼を得るためです』とか『会社で働く時にも身分証を提出しますよね、それと一緒です』などと説明していた。

この説明で、ほとんどが納得して引き受けていましたね。まさに背に腹はかえられない状況なのですから」

Aが募集した闇バイトの志願者のうち、20代以上は9割が借金苦からの応募で、10代の中高生は家出した少年少女だった。実はこのAもリクルーターになったきっかけは、消費者金融と闇金から多額の借金を背負ったことだったという。

「さかのぼれば、大学時代に騙され、消費者金融と闇金からの多額の借金を背負ったことがきっかけでした。昼職や普通の副業では到底返せないと思っていました。

朝から夕方まで働き、夜から朝までSNSで勧誘や通話で"かけ子""受け子"の説明をし、睡眠は昼の休み時間などに仮眠したり、土日に寝溜めして生活する日々。

ストレスと睡眠不足で正常な思考回路を失い、それでも多い時で月100万円は稼げた。金しか頭にありませんでした」

彼女にも言えなかった

当時、Aは東北地方在住で1人暮らしだったという。リクルーターとしての活動は4年に渡ったが、その期間中は友人らに誘われ飲み会に行くことも、彼女がいた時期もあった。しかし"裏稼業"については誰にも言わなかった。

「消費者金融や闇金に借金があることは誰にも言えませんでした。"恥ずかしい"という思いがあったんです。

それで闇バイトに手を染め、いつ捕まるかもわからないストレスから定期的に旅行に行ったり、風俗に行ったりして現実逃避をする。そこで無駄遣いしてさらに闇金に借りる、完全な負のループに陥っていた」

リクルーターだったAも、Aに志願して実行役になった人々も、全員が金に追われ、金のことしか頭になかったのだ。

Aは親族などから支援を受け、起訴後に400万円の被害者弁済をしたことで一審判決の懲役4年半が、二審では2年に短縮された。収監された広島・尾道刑務所では、このような日記を書いている。

《ほとんどの被害者の方へ弁済ができ被害回復を行えたのは自分の気持ちとしても良い結果になったと思います。しかし被害者の一人の○○さんが亡くなられたのはショックを受けました。詐欺被害に遭った心労が影響したのかあるいは寿命だったのか不明ですが色々と考えさせられました。

自分が改めて大変なことをしてしまったのだと痛感しました。最後に、私のワガママにも関わらず金銭的なご支援をいただきありがとうございました。またご迷惑をお掛けして申し訳ございません。これから刑務所で生活をし、しっかりと更生をします》（原文ママ）

Aはなぜ負のループに陥ったのか。Aが消費者金融に借金をしたきっかけは何だったのか、また今後の社会生活の中でどのように罪を償っていくのか……後編ではさらに"闇バイト"に関わる若者の実態に迫る。

（後編につづく）

【プロフィール】

河合桃子（かわい・ももこ） ／1977年、東京都生まれ。ライター。週刊誌を中心に執筆。幅広く取材活動を行なっており、特に性風俗にまつわる事件などアングラな業界を長年取材している。