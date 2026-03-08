GM製V8エンジンの歴史

どんなクルマがお好きであろうと、V8エンジンのサウンドには胸が高鳴るのではないだろうか。

【画像】アメリカン・スポーツの代名詞！ コルベット最後のFR世代【シボレー・コルベットC7を詳しく見る】 全26枚

電動化が進む中、現在も新型が開発されているとはいえ、今後こうしたエンジンは数を減らしていくだろう。しかし、最後のV8が生産終了しても、過去の傑作を振り返ることはできる。



ゼネラルモーターズがこれまで生産してきたV8エンジンの歴史を振り返る。

ゼネラルモーターズ（GM）のV8エンジンの歴史は長く、100年以上にわたる。時折ムラもあるが、優れたパワーユニットを数多く生産してきた。今回は時系列順にその歴史を見ていこう。

キャデラック Lヘッド（1914年）

1914年当時、V8エンジンは珍しかったものの、まったく存在しなかったわけではない。しかし、この年のキャデラックのエンジンは量産化された最初のV8とされている。公式名称は『タイプ51』だが、一般には単に「キャデラックV8」として知られた。数度の改良と排気量拡大を経て、登場から20年後もなお使用されていた。

幸いなことに、キャデラックは直前に電気式スターターを開発していた。重いV8エンジンを手動クランクで始動させるのは、所有者にとって悪夢だっただろう。



キャデラック Lヘッド（1914年）

写真：キャデラック・タイプ53 ピックアップ

コール・ノースウェイ（1915年）

1909年、ノースウェイ・モーター・アンド・マニュファクチャリング社は、ゼネラルモーターズに買収された数多の企業の中でも、特に早い時期に買収された1社だ。その後、同社はGM傘下ブランド向けにエンジンを生産するメーカーとなった。

それだけではない。キャデラックV8登場からわずか1年後、ノースウェイ社はインディアナポリス拠点のコール社に対し、キャデラックのライバルとなる高級モデル向けに同種のエンジンの供給を開始した。GM傘下企業が競合他社にエンジンを供給する事例は稀ではあるが、まったくなかったわけではない。



コール・ノースウェイ（1915年）

写真：コール・エアロエイト

オールズモビル・ライトエイト（1916年）

ノースウェイ社はオールズモビル初のV8エンジンも開発した。4.0LのこのエンジンはキャデラックV8と設計が類似しており、最高出力40psを発生する。オールズモビル・ライトエイトの初代および2代目（モデル名44から46）に搭載された。

写真：オールズモビル・ライトエイト・モデル45 ツーリング



オールズモビル・ライトエイト（1916年）

オークランド・フラットヘッド（1916年）

さらに別のノースウェイ製V8エンジンが、複雑な経緯を経て、ポンティアックの前身とも言えるオークランド社に採用された。対象車種はモデル50。当然ながら、このエンジンはキャデラック、コール、オールズモビルが採用したノースウェイ製ユニットと幾分似通っていたが、6.0Lと大排気量化されていた。



オークランド・フラットヘッド（1916年）

シボレー・シリーズD（1917年）

シボレー初のV8エンジンは、同ブランドがゼネラルモーターズ傘下に入った頃に設計された。ここまで紹介したすべてのユニットがバルブをシリンダー横に配置していたのに対し、シボレーはバルブをシリンダーヘッドに配置した。この設計は現代では旧式だが、1917年当時はまだ斬新なものであり、わずか13年前にビュイックによって普及し始めたばかりだった。

シボレーはこのエンジンをモデルDに搭載したが、生産期間はごく短期間に終わった。シボレーのV8エンジンが再び登場するのは1950年代のことだ。



シボレー・シリーズD（1917年）

オールズモビル・ライトエイト・モデル47（1921年）

ライトエイトの3代目（最終世代）は、モデル47と呼ばれ、さまざまなボディスタイルが用意された。一部の資料では、先代と同じノースウェイ製エンジンを採用したとされているが、実際には新設計のV8である。ただし、ノースウェイ社の設計思想の一部が引き継がれたことは確かだ。排気量は3.8Lと前世代より小さくなったが、出力は大幅に高められている。

オールズモビルの販促資料では、最高出力63.5ps（「実験室テストによる」）と記載され、「米国製自動車エンジンの中で、シリンダー排気量1立方インチあたりの出力は最高」と謳われていた。



オールズモビル・ライトエイト・モデル47（1921年）

バイキング（1929年）

バイキングはGM傘下の4つの兄弟ブランドの1つであり、オールズモビルよりも上級に位置づけられていた。量産モデルは1種類のみで、4.3L V8エンジンはシリンダーブロックとヘッドが一体鋳造されたモノブロック構造を採用している。

これは強度と信頼性には優れる（ヘッドガスケットが存在しないため故障の心配がない）が、メンテナンスは厄介だ。しかし、その点に悩む人はほとんどいなかった。生産されたバイキングは約7000台に過ぎず、1931年にブランドが廃止されたからだ。



バイキング（1929年）

オークランド（1930年）

オークランドは1930年、新たなV8エンジンを搭載した。このエンジンはバイキング用に開発されたものと言われることもあるが、専門家の間では別の設計者の手によるものとされている。

GMの歴史において珍しいことに、オークランドは1931年に後発のブランドであるポンティアックに取って代わられた。ポンティアックは同じV8エンジンを若干の改良を加えてしばらく使用した後、直列8気筒エンジンに切り替えた。



オークランド（1930年）

写真：オークランド モデル301

キャデラック・モノブロック（1936年）

キャデラックは、シリーズ60と大型のシリーズ70に新型のモノブロックエンジンを導入した。当初は5.3Lだったが、後に5.7Lに拡大された。このV8エンジンは、キャデラックの兄弟ブランド、ラサールでも使用された。

写真：1939年 キャデラック・シリーズ60



キャデラック・モノブロック（1936年）

キャデラック OHV（1949年）

第二次世界大戦の終戦から4年後、キャデラックはついにオーバーヘッドバルブ（OHV）方式のV8エンジンを開発した。OHV自体は、1904年からビュイックが採用していた。長い歴史を誇るキャデラックOHVの始まりであり、幾度かの近代化を経ながらも、ほぼオリジナルの構造を維持している。

当初の排気量は5.4Lだったが、1970年代には8.2Lに達し、エルドラド（写真）に搭載された。量産車用エンジンとしては記録的な数値だが、もっと高級なモデルではそれを大きく上回っていた。



キャデラック OHV（1949年）

オールズモビル・ロケット Mk1（1949年）

ライトエイト生産終了後、オールズモビルは四半世紀にわたりV8エンジンから距離を置いていたが、1949年に復帰すると、後に『ロケット』の愛称で知られるようになった。同時期のキャデラックV8よりやや小型のロケットは、当初5.0L仕様で展開され、最終的には6.5Lまで拡大された。1964年モデルまでオールズモビル車に搭載され続けた。

写真：1950年 オールズモビル88 デラックス・クラブ・クーペ



オールズモビル・ロケット Mk1（1949年）

ビュイック・ネイルヘッド Mk1（1953年）

ビュイックは最初のV8エンジンを『ファイアボール』と名付けたが、すぐに『ネイルヘッド』の愛称で知られるようになった。その理由は、縦に並んだ小さなバルブが釘の列のように見えたからだ。この小さなバルブは低回転域での性能を高めるための設計であり、この特徴によって有名になり、高く評価されるようになった。

初期のネイルヘッドの排気量は4.3Lまたは5.3Lだった。ビュイックは1956年までの短期間しか使用せず、その後新世代エンジンに移行した。



ビュイック・ネイルヘッド Mk1（1953年）

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）