『さけるチーズ』はさくだけじゃない！ 焼く、凍らせる…“おすすめアレンジ3選”を雪印メグミルクが紹介
3月9日は「さけるチーズの日」。2024年3月9日に“さ・く”の語呂合わせで制定された。雪印メグミルクのロングセラー商品である同商品は、24年に過去最高売上を記録するなど、1980年の誕生から46年経った今でも、多くの人気を集めている。そのままさいて食べるのが醍醐味の同商品だが、実はアレンジ方法も豊富。「焼く」「凍らせる」などひと手間加えることで、普段とは異なる味わいを楽しむことができる。
【写真】おつまみに最適！こんがりきつね色に焼いた「さけチー焼き」
今回は、雪印メグミルクがおすすめするアレンジレシピ3選を紹介する。
【新食感！「冷凍さけチー」】
パッケージから出し、一晩冷凍させるだけの簡単レシピ。
◆準備するもの
雪印北海道100 さけるチーズ プレーン1本
フリーザーバッグ
◆作り方
1.パッケージから取り出す
2.フリーザーバッグに入れて空気を抜きながらしっかりジッパーをしめる
3.冷凍庫に一晩入れて凍らせる
4.冷蔵庫に30分入れてゆっくり解凍する
【おつまみに最適！「さけチー」焼き】
◆準備するもの
雪印北海道100 さけるチーズ プレーン
◆作り方
1.さけるチーズを輪切りに6等分する
2.フライパンにのせ、両面焼き色がつくまで焼く
【背徳感たっぷり！「さけチー」ドッグ】
ホットケーキミックスを使った、ボリューム満点のおやつ。
◆準備するもの
雪印北海道100 さけるチーズ プレーン3本
ホットケーキミックス100ｇ
雪印メグミルクおいしい牛乳50ml
サラダ油適量
◆作り方
1.さけるチーズに竹串をさす
2.ホットケーキミックスに牛乳を加えて混ぜ、ひとまとまりになったら生地を3等分にする
3.生地をのばし「さけるチーズ」が完全に隠れるように巻く
4.揚げ油を熱し、低温でじっくり（5分くらい）揚げる
今回は、雪印メグミルクがおすすめするアレンジレシピ3選を紹介する。
【新食感！「冷凍さけチー」】
パッケージから出し、一晩冷凍させるだけの簡単レシピ。
◆準備するもの
雪印北海道100 さけるチーズ プレーン1本
フリーザーバッグ
◆作り方
1.パッケージから取り出す
2.フリーザーバッグに入れて空気を抜きながらしっかりジッパーをしめる
3.冷凍庫に一晩入れて凍らせる
4.冷蔵庫に30分入れてゆっくり解凍する
【おつまみに最適！「さけチー」焼き】
◆準備するもの
雪印北海道100 さけるチーズ プレーン
◆作り方
1.さけるチーズを輪切りに6等分する
2.フライパンにのせ、両面焼き色がつくまで焼く
【背徳感たっぷり！「さけチー」ドッグ】
ホットケーキミックスを使った、ボリューム満点のおやつ。
◆準備するもの
雪印北海道100 さけるチーズ プレーン3本
ホットケーキミックス100ｇ
雪印メグミルクおいしい牛乳50ml
サラダ油適量
◆作り方
1.さけるチーズに竹串をさす
2.ホットケーキミックスに牛乳を加えて混ぜ、ひとまとまりになったら生地を3等分にする
3.生地をのばし「さけるチーズ」が完全に隠れるように巻く
4.揚げ油を熱し、低温でじっくり（5分くらい）揚げる