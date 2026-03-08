´Ö°ã¤¤¤À¤è¤Ê¡©¡ÄÇ¯¶â·«²¼¤²Ãæ¤ÎÇ¯¼ý750Ëü±ß¡¦66ºÐÃËÀ¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡È1ÄÌ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤Ë¤¬¤¯Á³¡Ú¼ÒÏ«»ÎCFP¤¬¡ÖÇ¯¶â¥ë¡¼¥ë¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¡Û
¾Íè¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ËèÇ¯ÃÂÀ¸·î¤ËÆÏ¤¯¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸«¹þ³Û¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Áý³ÛÉý¤¬ÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£66ºÐ²ñ¼Ò°÷¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÇ¯¶â¥ë¡¼¥ë¤ÎÍî¤È¤··ê¡É¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¶â·«²¼¤²¼õµë¤ò´õË¾¤¹¤ë66ºÐÃËÀ
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óA¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯65ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÌó750Ëü±ß¡¢·îµë¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¤Ç¤ÏËè·î62Ëü±ß¤Ç¤¹¡Ê¾ÞÍ¿¤Ê¤·¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤ò·«²¼¤²¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁý³ÛÎ¨¤È¸«¹þ³Û¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö70ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ÐÀ¸³¶¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬¡Ü42¡ó¡¢75ºÐ¤«¤é¤À¤È¡Ü84¡ó¤«¡Ä¡Ä¡£1¥õ·î¤´¤È¤Ë0.7¡ó¤ÎÁý³Û¤Ï¥ª¥¤¥·¥¤¤Ê¡Ä¡Ä65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤±¤ÐÅöÊ¬Ç¯¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤·¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·«¤ê²¼¤²¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤Ï70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸·î¤ËÆÏ¤¤¤¿¡È1ÄÌ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡É
¤½¤·¤ÆA¤µ¤ó¤Î66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸·î¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤è¤ê¡Ö·«²¼¤²¸«¹þ³Û¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡Ö·«¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤½¤Î¸«¹þ³Û¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡×¤È´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é³«Éõ¤·¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¤Î·«²¼¤²¤Ç¡Ü8.4¡ó¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢66ºÐ¤Ç·«²¼¤²¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¸«¹þ³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ºÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶âÍó¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡Ü0.7¡ó¡ß12¥õ·î¤Ç8.4¡óÊ¬¤ÎÁý³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶âÍó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁý²ÃÎ¨¤Ï8.4¡ó¤Ë±ó¤¯¤ª¤è¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡©¡¡¤³¤ì´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤âµï¤é¤ì¤ºÇ¯¶â»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿70ºÐ¤Î¸«¹þ³Û¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï1¥õ·î0.7¡óÁêÅö¡¢70ºÐ³«»Ï¤Ç42¡ó¡Ê0.7¡ó¡ß60¥õ·î¡ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï70ºÐ¤«¤é¼õµë¤·¤Æ¤â¤ï¤º¤«¿ô¡ó¤·¤«Áý³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤ÎµºÜ¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¸«¹þ³Û¤Ç¤Ï42¡óÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â·«²¼¤²¼õµë¤ÎÌÕÅÀ
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢65ºÐ¤ÎÁ°·î¤Þ¤Ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿³Û¤ËÂÐ¤·¡¢·«²¼¤²¤ÇÁý³Û¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¿Í¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢·î³Û¤Ç¡¢¡Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤ÎÇ¯¶â¡¢¢É¸½àÊó½··î³Û¡¢£Ä¾¶á1Ç¯¤ÎÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î12Ê¬¤Î1¤ò¹ç·×¤·¤Æ51Ëü±ß¡Ê2025Ç¯ÅÙ¤Î¾ì¹ç¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤Î2Ê¬¤Î1¤Î¡¤ÎÇ¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤¦¤Á¤Î·Ð²áÅª²Ã»»³Û¤äÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¾¤Ë65ºÐ¤«¤é¼õµë¤·¤Æ¾åµ¡¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡Öºß¿¦»ÙµëÄä»ß¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤³Û¡×¤Î¤ß¤¬Áý³ÛÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÏµëÍ¿¤¬¹â¤¯Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·«²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤âÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤Ï°ìÉô¤·¤«Áý³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Î·«²¼¤²Áý³Û¤Î¸«¹þ³Û¤Ï¡¢ºß¿¦Ää»ß¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ70ºÐ³«»Ï¤Ç42¡ó¡¢75ºÐ³«»Ï¤Ç84¡óÁý¤¨¤¿³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸«¹þ³Û¤Î¤¹¤°¾å¤Ë¡Ö65ºÐ°Ê¹ß¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼ÔÅù¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºß¿¦»ÙµëÄä»ß³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤¬¡¢·«²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤Î·×»»ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºß¿¦Ãæ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¡²þÀµ¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë
2025Ç¯ÅÙ¤Ë51Ëü±ß¤À¤Ã¤¿ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î´ð½à³Û¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é65Ëü±ß¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ÙµëÄä»ß¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡¢É¸½àÊó½··î³Û¤Î¾å¸Â¡Ê¸½¹ÔÀ©ÅÙ¡§32Åùµé¡¦65Ëü±ß¡Ë¤âº£¸åÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿·¤·¤¤¾å¸Â³Û¤È¤·¤Æ2027Ç¯9·î¤Ë33Åùµé¡¦68Ëü±ß¡¢2028Ç¯9·î¤Ë34Åùµé¡¦71Ëü±ß¡¢2029Ç¯9·î¤Ë35Åùµé¡¦75Ëü±ß¤ò¿·Àß¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æºß¿¦»ÙµëÄä»ß³Û¤¬·×»»¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·«²¼¤²Áý³ÛÊ¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¶â·«²¼¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Íè¤Î¼õµë³Û¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Îºß¿¦¤ÎÇ¡²¿¤ä¡¢ºß¿¦Ãæ¤ÎµëÍ¿³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
·«²¼¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Áý³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤«¡¢¾ò·ï¡ÊµëÍ¿Åù¤ä·«²¼¤²³«»Ï»þ´ü¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÁý³ÛÊ¬¤¬¤¤¤¯¤éÊÑ¤ï¤ë¤«¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸Þ½½ÍòµÁÅµ
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¿CFP
³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤³¤Ï¤Þ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò