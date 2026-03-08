みなさんは、「愛車を長く大切に乗り続けていそうな有名人」といわれたら誰を思い浮かべますか。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、「所ジョージ」さんが1位となりました。では、エコドライブ（省燃費運転）が上手そうな有名人は誰が1位だったのでしょうか。



【写真】「愛車を長く大切に乗り続けていそうな有名人」1位の所ジョージさん

調査は、自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳〜69歳の男女4700人（各都道府県 男女×年代均等）を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「エコドライブ（省燃費運転）が上手そうな有名人」ランキングは、1位「木村拓哉」さん（99人）、2位「所ジョージ」さん（56人）、3位「鈴木亮平」さん（48人）がTOP3となりました。



木村拓哉さんを選んだ理由としては、「運転が好きで、車も大事にしていそう」「家族でエコの意識が高そう」といった声が寄せられ、所ジョージさんには、「自動車の技術に精通していて運転にも気を遣っていそう」、鈴木亮平さんには、「環境のことを考えて生活していそう」といった意見が目立ちました。



また、「愛車を長く大切に乗り続けていそうな有名人」では、1位「所ジョージ」さん（491人）、2位「伊藤かずえ」さん（208人）、3位「木村拓哉」さん（74人）がTOP3に。



所ジョージさんには、「自分でメンテナンスをし、大切に乗り続けていそう」「古いものに愛情をかけて大切に使いそう」などの声が集まり、伊藤かずえさんには、「愛車に長年乗り続けている」、木村拓哉さんには、「こだわりが強く、乗り続けていそう」といった声が寄せられました。



次に、「運転中のストレス解消のために聴きたい曲」を聞いたところ、1位『ライラック／Mrs. GREEN APPLE』（28人）、2位『ケセラセラ／Mrs. GREEN APPLE』（24人）、3位『ultra soul／B'z』（22人）が上位に挙がりました。



これを年代別にみると、20代は『ケセラセラ／Mrs. GREEN APPLE』、30代は『きらり／藤井風』、40代は『ultra soul／B'z』、50代は『ultra soul／B'z』『中央フリーウェイ／松任谷由実』、60代は『中央フリーウェイ／松任谷由実』がそれぞれ1位となりました。



◇ ◇



【出典】

▽アクサ損害保険株式会社