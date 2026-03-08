＜子どもが大人にイジメ！？＞娘の同級生に親の私が無視されている！何もしていないのになぜ？
子どもの友達関係のトラブルはママたちを悩ませるものですよね。それがわが子と友達の関係だけではなく、ときには大人と子どもの関係に及ぶことも。先日ママスタコミュニティには「対処法を教えて。子どもの同級生が無視してくる」というタイトルで、小学2年生の娘さんを持つママからこんな相談がありました。相談内容は、娘さんの同級生に投稿者さんが無視されたとのこと。その子とは習い事のお迎えで週に一回会うそうですが、そのときだけでなく、学校の参観時や通学路で会ってもあからさまに無視されるんだとか。
『娘の同級生の子に私が無視されている。さらにその子は友達にも私のことを悪く言って、今まで挨拶してくれた子が、その子の前だと無視するようになった。ちなみに娘とその子は同じクラスになったことはないけど、共通のとても仲の良い友達がいる。その子とはほとんど会うことはないし、私だけなら別にいいんだけど、いずれうちの娘に影響しないか心配で……。この場合、何か対策はある？ ちなみに親とは全く話したことがないけど、感じ悪くてモンペ』
以前は手を振り返してくれていたのに、いきなり無視されるようになり、いつもその子と一緒にいる友達にも投稿者さんへの無視を強要したり、悪口を言ったりする始末。他のママには駆け寄ることもあるのに、投稿者さんだけには態度が違うことも気になっているそうです。「対処法が知りたい」として、ママたちに意見を求めていました。
低学年ってそんなもの？成長過程なのかも
『習い事のお迎えくらいで話しかけてほしくないんじゃない？』
『いつまでも園児の頃のように「◯◯ママー！」とは来ないと思うけどね。根拠もないのに「自分の悪口を言われた！」と思い込む保護者なら、距離も置かれるのでは？』
幼稚園の頃とは違って、このくらいの年齢になると仲間外れをしたり、同性同士の好き嫌いが出てきたりする可能性はたしかに高いですよね。まだ子どもですから、その日の気分によって態度が変わることもあるでしょう。投稿者さんがそこまで思い詰めることはないのかもしれません。小学校低学年の年齢ならではの成長過程と捉えるママたちがいました。
子どもに影響が出るようなら担任に相談を
『私なら静観する。子どもに影響があれば学校に話すよ』
『挨拶はそのまま欠かさずして礼儀だけは維持しつつ、様子見でいいと思う。いじめに発展しそうなら担任に相談かな』
『事が起こったら、習い事を変えて関わり合いを減らす』
投稿者さんとしては、自分が何かをしたわけでもないのにいきなりその子に無視されているため、理由を知りたいところでしょう。しかしここで直接その子に問いただしたり、逆に無視をやり返したりするのも得策とは言えないですよね。一番心配している娘さんへの影響が出ていないかだけは注視しつつ、今は静観して様子見するのがベストな対応ではないでしょうか。娘さんに何かあったときのために学校や習い事への相談を検討しておくなど、できることは準備しておくといいかもしれませんね。
親から何か言われていようが、大人の対応を続けたらいい
『今はどうしようもないと思うよ。その子との接点はたいしてなかったのなら、その子の親が子どもにあなたのことを何か言っているのかも。気づかないところで反感を買うことってあるよね。対策といえば、その子の親との関わりを思い返してみるくらいかな』
『同じ立ち位置にならないように、いつも通り挨拶するでいいと思う。まだまだ子どもなんだから、言いなりになっている友達だって、自分の意思でだんだんと変わってくると思う。急がず今は大人としての余裕を見せていたらいいだけじゃない？』
投稿者さんが直接そのお友達に何かしたわけではないとしたら、もしかしたらお友達の親御さんとの関係が影響しているのかもしれません。親御さんから子どもに「あのママには関わらないで」と伝えた可能性も。しかしこれも想像の範疇でしかないので、投稿者さんは自身の言動を振り返ることくらいしかできないですよね。
お友達に対しては、無視されても何かやり返すことはせず、あくまで大人の対応でいつもと変わらない態度を取り続けることが大切。そのうち気分や態度がコロッと変わることもあり得ますから、いちいち動揺して不安になる必要はないでしょう。娘さんへの影響だけを一番に考えて、何かあれば娘さんを守る準備をしつつ、いつも通り過ごして「放っておくこと」が最善策ではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩