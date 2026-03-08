＜罰則？説明？＞門限を守らない小学生。ルールを守って反省もできるペナルティの作り方
学校が終わった放課後に、子どもが友達と遊ぶこともあるでしょう。でも学校によっては帰宅する時間が決められていて、それを守るのは大前提になってきますよね。子どもはもっと遊びたいと思うでしょうが、ルール優先。それでも門限を守れない子もいるようで、ママスタコミュニティのあるママからこんな相談がありました。
『放課後遊びに行っても、冬季は4時半までに家に帰るように学校から言われている。でも、5時を過ぎても帰ってこない。少しは反省するかと思って、家の明かりを全部消してカギを閉めている。怒ったらすぐ機嫌が悪くなる小学5年の子。旦那は出張が多くて家にあまりいない。どうすればいい？』
締め出しをしても、あまり効果はないかも
『締め出しはよくないよ。家でのゲームやテレビは禁止など、約束を破るとよくないことと教える必要はあるかなとは思う』
子どもが門限を守らないときには、玄関のカギを閉めて家の中に入れないようにしている投稿者さん。そうなると子どもも焦りますし、門限を破ったことを後悔するでしょう。しかしこの方法を繰り返していると、子どもは「いつかは家の中に入れるから、少し外で我慢をすればいい」と考えるのではないでしょうか。また、投稿者さんが周囲から虐待と思われてしまう可能性もあるでしょう。決まりや約束を守らないとどうなるのか、違う方法で教えた方が子どもには効果があるのかもしれませんね。
門限を破ったらどうする？
遊びを禁止する
『しばらく遊び禁止』
『機嫌が悪かろうがしっかり怒る。そしてしばらくは遊び禁止にする』
友達と遊ぶのが楽しくて帰る時間を過ぎてしまうのでしょうが、門限は守る必要があります。守るべき時間があるのですから、それを破ってしまったら何らかのペナルティを与えることになるでしょう。遊んでいて門限を破るのですから、一定期間遊びを禁止するのもよさそうです。次からは時間を意識して遊ぶようになるのではないでしょうか。
ポイント制にして、後で大きなペナルティに
『約束を破ったら何かしら罰がないとつけ上がるんじゃないかな。とはいえ、門限を多少破ったのに見合う適当な罰が思いつかないから、ポイント制にするとか。罰ポイントが貯まったらその月はお小遣いなし。さらに貯まったら誕生日なし、クリスマスなしなど』
門限を破るたびにペナルティを与えることもできますが、軽いペナルティを何度も与えてもあまり効果が出ないこともあるでしょう。それよりも、インパクトのあるペナルティの方が、子どもにとっては反省のきっかけになりそう。あるママは、ポイント制にすることを提案してくれました。ポイントの貯まり具合でペナルティの大小を決めるなど、そのタイミングでより効果のある方法を選ぶこともできそうです。もちろん門限を破るたび、本人に予告しておくことが大事ですね。
門限を破らせないために
『うちも、学校のルールで4時半が門限です。これを過ぎて戻らなければ探し回るからねと伝えています。実際、公園に迎えにいっています。そして大きな声で名前を呼びますよ。恥ずかしいなら、お時間を守りましょうということで』
子どもにとっても投稿者さんにとっても、1番いいのは門限を守ることです。そのためには、子どもを迎えにいくのも手ですね。子どもは友達と遊んでいるでしょうが、お構いなしに大きな声で名前を呼びましょう。小学5年生になれば、恥ずかしい気持ちも出てくるでしょうから、それが嫌で早めに帰宅するようになるかもしれません。
『帰ってこないなら家で遊ばせてみては？ 門限近くになったら、友達に帰ってもらう。息子が不満を口にしたら、あなたが守らないからこうするんだよと』
家で遊ぶようにすれば、門限を気にすることもなくなります。友達を家に呼び、門限が近くなったら帰るように促せば、他の子どもたちも門限を守れるでしょう。子どもは公園などで遊びたいと言うかもしれませんが、門限を守らない自分の責任です。外や友達の家で遊びたいならば、門限を守ること。改めて、そのことを約束させるのもよさそうです。
なぜ門限があるのか、答えは「安全じゃなくなるから」今一度説明してみては？
『なぜそこまで厳しく門限を決めているか、理由を話している？ 子どもが巻き込まれる事件について親子で話したりしているかな？ 約束の時間に帰らないたびに、事件に巻き込まれているのではないかと心配でたまらない、待ってる身にもなってほしいと伝えてみたら？』
子どもが門限を守らないことに苛立ちを感じるのは、子どもの安全の問題もあるからでしょう。親としては、子どもが決められた時間までに安全に家に帰ってほしいと思うものです。子どもがそれを無視すると、親心を何もわかっていないように感じてしまい、怒りたくなるのでしょう。一度、厳しく門限を決めている理由を話してみる必要がありそうです。子どもも自分のことを親が考えてくれているとわかれば、門限を意識して帰ってくるようになるのではないでしょうか。なぜ門限があり、それを守る必要があるのか。その根底には安全があることを伝えることが大切になりそうですね。