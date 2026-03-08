＜速報＞渋野日向子が最終日ティオフ 寄せワンでパー発進
＜ブルーベイLPGA 最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向が日本時間午前10時34分に1番パー4からティオフ。パーで滑り出している。
【写真】原英莉花にほっぺをツンツンされるシブコ
ティショットはフェアウェイ左へ。右奥のピンに対して放った2打目はわずかにグリーンからこぼれたが、アプローチを寄せてパー発進となった。昨年覇者の竹田麗央は日本勢最上位のトータル8アンダー・4位タイ。日本時間午前11時51分にスタートする。古江彩佳、米デビュー戦の原英莉花はトータル3アンダー・16位タイ。渋野はトータル2アンダー・25位タイ、笹生優花と櫻井心那はトータル3オーバー・41位タイ、西村優菜はトータル4オーバー・47位タイにつけている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
