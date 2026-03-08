元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。

最新ショットを公開しました。



【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】 様々な衣装ショットに ファン反響 「素敵な笑顔ですね〜♥」「多彩な才能が笑顔と信念に溢れてるわ」





誠子さんは「愛をこめてつくりました。」「CHACOさんとのコラボアクセサリー 大好きなひとや風景、色を想いながら。」と綴ると、ネックレスやピアス・イヤリングなどのアクセサリーを紹介。



続けて、それらのアクセサリーを身に着けた、様々な衣装姿の写真をアップしました。







投稿された画像では、ピアスとネックレスを身に着けた誠子さんが淡いピンクの壁を背景に、体のラインに沿う細身のグレーのノースリーブワンピースを着用。両手を前で組んだ自然な姿勢で、穏やかな微笑みを浮かべています。肩にかかるボブカットが自然な表情を際立たせ、ドレスのグレーと背景の明るいトーンの対比が落ち着いた雰囲気を醸し出しています。







別の写真では、温かみのあるベージュの壁を背景に、クリーム色のセーターを着た誠子さんの姿が印象的です。ショートボブの髪型が顔立ちを美しく引き立て、穏やかな笑顔で柔らかな雰囲気を演出しています。日中の室内撮影らしく、全体が温かいベージュ系の色調でまとまった上品な仕上がりとなっています。







カジュアルなスタイルでは、白と灰色の二匹のかたつむりが描かれたユニークなデザインの黒いTシャツが目を引きます。このTシャツを黒いパンツと合わせ、ポケットに手を入れた自然な姿勢でカメラに微笑みかけています。シンプルながらも個性的なコーディネートを完成させています。



この投稿にファンからは「誠子さん素敵な笑顔ですね〜♥」・「きれい♡ お綺麗だし人相が良くて、内面の美しさが滲み出てる素敵な人」・「多彩な才能が笑顔と信念に溢れてるわ」などの反響が寄せられています。







２０２４年３月、お笑いコンビ「尼神インター」が解散を発表した際、誠子さんは「解散が決まり、今後どうしよう?と考えた時に私は人生たった一度きりだから勇気を出して挑戦をしたいと思いました。」「今までの経験や想いを大切にしながらこれからは枠に捉われずに、私らしく輝きたいです。そしてみんなも自分もワクワクするような活動をしていきます。」と、その思いを明かしていました。



