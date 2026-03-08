ゆってぃ、高校の同級生だった大物芸能人告白 互いの呼び名・自身の本名明かす
【モデルプレス＝2026/03/08】お笑いタレントのゆってぃが3日、宮迫博之のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」に出演。高校時代の有名人を明かした。
【写真】ゆってぃの高校の後輩の47歳歌姫
芸能人を多く輩出している堀越高等学校出身のゆってぃ。これを受け、宮迫から同級生の芸能人は誰がいたのかを聞かれると、ゆってぃは元TOKIOの松岡昌宏の名前を挙げ「僕は松岡って呼んでいました」とエピソードを披露。また、ゆってぃは自身の本名が「藤堂雄太」である明かし「向こうは藤堂って呼んできますよ」と松岡からの呼び名も話していた。
「芸能界に入ってからは（松岡と）会ったことあるの？」と振られると「あります」と返答。ゆってぃは「『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』（フジテレビ系）でTOKIOがゲストの時に打ち合わせで『同級生が芸人になったから会いたい』と呼んでくれて、初めてダウンタウンさんと仕事した」と松岡との共演を回想した。
他にもゆってぃの学年の1〜2個下には歌手の浜崎あゆみもいたと告白。「普通にいるんですよ」と高校時代を懐かしんでいた。（modelpress編集部）
◆ゆってぃ、松岡昌宏と高校の同級生だった
◆ゆってぃ「普通にいるんですよ」同じ学校にいた歌姫を告白
