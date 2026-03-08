嵐、ラストシングルMVで描かれたストーリーにファン涙「23年前と繋がったの泣く」「言葉より大切なもの過ぎた」
【モデルプレス＝2026/03/08】嵐が2026年3月5日、新曲「Five」のMVを公開。MVの描写に注目が集まっている。
【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル
5年ぶりとなったMVには、止まっているバスを5人で動かす描写が。このバスは2009年発売のベストアルバム「5×10 All the BEST! 1999-2009」（以下、「5×10」）、そして2019年発売のベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」（以下、「5×20」）のジャケット写真にも登場。「5×10」では、笑顔の5人がバスに乗り込む姿が、「5×20」では、より華やかになったバスが生き生きと走る様子が印象的だった。
そして、今回「Five」に登場したのは、長い年月を走り続けてきたことを感じさせる、どこか色褪せたバス。5人でバスを動かす描写が、活動休止からツアー再始動への流れとリンクしている。また、2003年にリリースされた「言葉より大切なもの」のMVでは5人がバスに乗車するシーンが描かれているが、「Five」では5人がバスから降車する描写が映されており、繋がりを感じさせるものとなっている。
これを受け、ファンからは「言葉より大切なもの過ぎた」「23年前と繋がったの泣く」「ストーリーが深くて何回でも見れる」「どこを切り取っても5人の歴史を感じる」「たくさんの思い出が蘇る」などの声が寄せられている。
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐。2025年5月に再始動を報告し、2026年春に行われるツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表した。同年5月31日に東京ドームにて行われるライブが最終日となる。（modelpress編集部）
◆嵐、ラストシングルMVに反響続々
◆嵐、2026年春にラストツアー
