¡È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥Þ¥Þ¡É¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ëNegicco¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È»Ò°é¤Æ¡É»ö¾ð¤ò¸ì¤ë Megu¡ÖNao¡ù¤Î»Ò¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡×
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¿·³ãÈ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È Negicco¤ÎNao¡ù¤µ¤ó¡¢Megu¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤³¤³¤Ç¤Ï¡È¥Þ¥Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ÎNegicco¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Ò°é¤Æ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¡È»Ò°é¤Æ»ö¾ð¡É
¤ì¤Ê¤Á¡§³§¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡ÊÊì¤¬¡ËNegicco¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡©
Nao¡ù¡§°ì±þ¡¢Ç§¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¿·³ã¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢³¹Ãæ¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Nao¡ù¡§CM¤È¤«¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥Í¥®¥Í¥®²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤½¤ì¤³¤½¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤³¤È¤È¤«¤â¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Megu¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯¤Æ¡£°ìÈÖºÇ½é¤ËNao¡ù¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Nao¡ù¤Î»Ò¤ÎÍÎÉþ¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤È¤«¡¢¤ª¤à¤Ä¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤È¤«¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡Ö¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤á¤Ã¤Á¤ã°Â¿´¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Megu¡§¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡Á¡ª
¢¡Nao¡ù¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¤ì¤Ê¤Á¡§ºÇ½é¤Ë·ëº§¤ä½Ð»º¡¢Ç¥¿±¤ÎÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤Ã¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Nao¡ù¡§¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª È¯É½¤¹¤ë1½µ´ÖÁ°¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¸å¤Î1½µ´Ö¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤¨¡¼!?
Nao¡ù¡§2¿Í¤â¡¢»ä¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»¡¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤â³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é»öÌ³½ê¤Ë¤ª²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
Megu¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!? ¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é½õ¤±¤ë¤·¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤·¡¢»Ù¤¨¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
Nao¡ù¡§ËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËNao¡ù¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢Megu¤µ¤ó
