アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＲＳＣ）無敗を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した“ＴＨＥ ＫＩＮＧ”藤木勇我（１８）＝大橋＝が、４月１３日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５４」内でＢ級（６回戦）の公開プロテストを受験し、日本ユース・ライト級王者の橋本舞孔（むく、２０）＝ＤＡＮＧＡＮ＝とスパーリングを行うことが来まった。８日、大橋ジムが発表した。

藤木は６月１０日の大橋ジム主催興行で、スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）でのデビュー戦に臨む予定だ。プロテストでスパーリングの相手を務める橋本は、身長１７８センチのサウスポーで戦績は７勝（３ＫＯ）１敗２分け。今年１月１３日に岩本星弥（ＪＢＳ）を３―０の判定で下し、ユース・ライト級王座を獲得した。同級で日本９位、ＷＢＯアジアパシフィック１０位にランクされている。

公開プロテストは、メインイベントのＩＢＦ世界ライトフライ級タイトルマッチ・王者タノンサック・シムシー（タイ、グリーンツダ）―同級１位セルジオメンドーサ・コルドバ（メキシコ）の前に実施される。当日はほかに、ＩＢＦ世界スーパーフェザー級９位・力石政法（３１）＝大橋＝の１１か月ぶりの再起戦なども行われる。

藤木は２月２７日、大橋ジムに入門してプロデビューすることを発表した。会見に同席した大橋秀行会長（６０）は「文字通り日本の至宝です。史上最高の逸材」と期待をかけ、愛称「ＴＨＥ ＫＩＮＧ」と命名。藤木は「小さい頃からの夢でもあったので、必ず世界チャンピオンになって、憧れである井上尚弥さんのように強くなりたい。無敗で世界チャンピオンになりたい」と語った。

全対戦カードは以下の通り。

▽ＩＢＦ世界ライトフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・タノンサック・シムシー（タイ）―同級１位セルジオメンドーサ・コルドバ（メキシコ）

▽６０キロ契約８回戦 力石政法（大橋）―リト・パデナス（フィリピン）

▽４９キロ契約８回戦 北野武郎（大橋）―カート・ポール・パブラル（フィリピン）

▽８回戦 荒竹一真（大橋）―パリニャ•カイカンハ（タイ）

▽６回戦 佐々木革（八王子中屋）―タエギュン・ユン（韓国）

▽東日本新人王予選ライト級４回戦 山口聖矢（大橋）―荒川大樹（Ｔ＆Ｔ）

▽東日本新人王予選ミニマム級４回戦 林兼士（大橋）―大久保るきあ（八王子中屋）