オイシックス・桑田真澄ＣＢＯが８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、桑田氏が先月、ドジャースのアリゾナキャンプを訪れたＶＴＲを放送した。

その中で桑田氏に佐々木朗希投手があいさつに訪れた。

桑田氏が「何か悩んでいるところあるの？」と問いかけると佐々木は「まぁ技術的なところでここ２年よくなかったクセが抜けきらない…」と切り出した。

さらに「スライダーを投げたりしたのもあって」とし「もともと（体から）離れていくように投げていたのが引き寄せる感じになってしまって、まっすぐもそういうところに影響していて」と告白した。

桑田氏は「まっすぐとフォークを軸にした方がいい。増やすと、簡単に抑えられるっていう人もいるし、そう思うんだけど、僕は（佐々木投手は）増やさない方がいいタイプだと思うんです」などとアドバイスした。これに佐々木は「はい。増やさないです。そんな器用じゃないんで」と答えた。

続けて桑田氏は「左のグラブの使い方を工夫したらどうかなっていうアドバイスはしたいな」と伝えた。「リリースまではいいんだけど、その後、ぐわぁ〜っとこう左が上がっていくよね。こっちが抜けると、ここもばらつくと思います。ここが安定するとパチッと振れると思うから」などとアドバイスし「そうすると、コントロールも安定して、キレもさらに出るんじゃないかな」と助言していた。