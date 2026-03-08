お弁当や食卓で大活躍！作っておくと便利な「常備菜」アイデア5選

毎日のごはんに役立つ「常備菜」アイデア

忙しい朝のお弁当作りや、疲れた日の夕飯にあると便利な「常備菜」。今回はバラエティ豊かな5品をご紹介します。

1.ツナのうまみが良い仕事「にんじんの甘辛炒め」

にんじん、しめじ、かいわれ大根といったお手頃食材で作る炒め物。少ない調味料でも、ツナ缶を油ごと使うことで、うまみとコクをプラス！



2.ご飯のおともにぴったり「じゃこの炒り煮」

甘辛味でご飯のおともにもおすすめのじゃこの炒り煮。くだいたミックスナッツとごまがしっかり絡まって、食感と風味がアップ。



3.子どもウケも抜群！「玉ねぎのカレー酢漬け」

スライスした玉ねぎを調味料に漬け込むだけの、シンプルな工程が嬉しい。酢の物もカレー味にすることで、子どもも食べやすくなりますね！



4.ナンプラー香る「きのことにらのエスニック炒め」

たっぷりのきのこに旬のにらを合わせたアイデア♪ナンプラーを使ってエスニック風に仕上げれば、いつもとちょっと違った味わいに！



5.食べごたえもバッチリ「ごぼうと鶏ひき肉のピリ辛炒め」

ごぼうと鶏ひき肉を合わせた、食べごたえのあるおかず。ピリ辛の味付けとごま油の香りで箸が止まらないおいしさです。







ひとつ冷蔵庫に入っているだけで、なんとも言えない安心感のある「常備菜」。みなさんもぜひ作ってみてくださいね！