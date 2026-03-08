◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾 ― 韓国（2026年3月8日 東京D）

台湾は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦で韓国と対戦する。ここまで1勝2敗で、準々決勝進出には韓国に勝つことが絶対条件となる。

昨季パイレーツでメジャーデビューを果たしたレッドソックスの鄭宗哲（テイ・ソウテツ）内野手が試合前に会見。前夜に日本と熱戦を繰り広げた韓国について「印象深い試合だった。韓国は実力のあるチームで、台湾にとっても難しい相手だと思う」と印象を述べながらも、「全力を尽くして勝ちたい。コントロールできないことも多いと思うが、シンプルに取り組み、全力で勝ちにいきたい。あとは時間が解決するものだと思う」と意気込んだ。

韓国の先発投手、ベテランの柳賢振（リュ・ヒョンジュン）については「確かに経験豊富だが、我々も準備はできている」と攻略に自信を示し、戦い方を問われると「勝つだけなので、状況を見て一番ベストの決定をしたい。守備はきちんと捕り、投手に気持ちよく投げてもらうようにする」と話した。

東京ドームには台湾のファンが連日詰めかけ、選手たちは4万人の大観衆の前でプレーしている。「東京ドームは素晴らしい球場で歴史も長いし、ここでプレーできることは光栄。また台湾のファンもたくさん来てくれて、東京で応援してくれている。台湾チームにとってとても大きな励みになっている」と感謝し、「目標は忘れていない。絶対に諦めない。大きな努力を持ってマイアミに行きたいと思っている」と決意を示した。

▽1次ラウンドの順位決定方法

順位は勝率で決定。並んだ場合は当該チームとの対戦成績。3チームが並んだケースは当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。