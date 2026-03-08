『リブート』第8話ゲスト発表 トラウデン直美が弁護士役、みなみかわは闇バイト役
俳優の鈴木亮平が主演するTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第8話（3月15日放送）に、トラウデン直美とみなみかわがゲスト出演することが発表された。第7話から物語は第2章へ突入し、主人公・早瀬の復讐と事件の真相が大きく動き出す。
同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、警視庁の悪徳刑事の顔となって再起動（リブート）し、事件の真相を追い続けるエクストリーム・ファミリーサスペンス。嘘と真実が入り乱れるストーリーが怒涛のスピードで展開する作品だ。主人公・早瀬陸（鈴木亮平）は、妻を殺した真犯人が幸後一香（戸田恵梨香）だと知り、復讐を胸に秘めながら行動を開始する。
第8話では、早瀬が妻殺害事件の真実にさらに迫る展開となる。トラウデン直美は、法律事務所「エルツーパートナーズ」に所属する弁護士役で出演。一香から託された重要な手続きを担う人物として物語に関わる。
トラウデンは「まずは日曜劇場に出演できて本当に光栄です！これまでの放送もドキドキしながら見てきました。ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの？！と手に汗握っています。わたしの役柄が物語にどう絡むのか…最後まで一緒に楽しみましょう！！」とコメントしている。
一方、みなみかわは合六（北村有起哉）の裏組織で活動する闇バイトの1人を演じる。登場シーンの詳細は明かされていないが、物語の緊張感を高める存在となりそうだ。
みなみかわは出演について「『リブート』の世界に少し出させていただきました。こんなにありがたい事はありません。最低な人間の役ですが一瞬なので、是非とも目を逸らすことなく観てください！」と呼びかけた。
