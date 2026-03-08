【しまむら】可愛すぎて大反響！絶対に予約したい子供服3選《8日23時まで受注販売》

2026年2月18日に発売され、大反響を呼んだ「ファッションセンターしまむら」の子供服の受注販売が決まりました。

特に注目度が高いのは、2児のママがプロデュースする「ソフトチーズ（softcheese）」です。デザインの可愛さが人気で、サイズ展開が幅広いので、親子や兄弟姉妹でリンクコーデが楽しめます。

この記事では、お気に入り登録数が多い注目アイテムを3つピックアップして紹介します。

いずれも受注期間は、2026年3月8日23時0分までです。しまむらグループの公式オンラインストア「しまむらパーク」で注文を受け付けています。

お気に入り登録数1万超えのアイテムも

チュニックブラウス

女児ママ必見！1万超えと圧倒的なお気に入り登録数を誇るチュニックブラウスです。

キャンディスリーブがポイントで、ふんわり空気を含み広がる、前上がりのラインにこだわっています。

サイズ展開は80cm〜170cm。130cmまでの価格は1969円で、140cm以上のサイズは2420円です。

発送時期は6月下旬ごろから7月中旬ごろとなっています。

デニムパンツ

性別年齢問わず着用しやすいデニムパンツも大人気！

春夏に活躍する薄手のライトオンスデニムです。内側にはアジャスターゴムがあるので幅広い体型の人にフィットします。

ヴィンテージからヒントを得た丸いポケット、オリジナルの刻印が入ったボタン、後ろポケットに縫い付けられたタグなど細かなこだわりが詰まっています。

サイズ展開は80cm〜170cm。130cmまでの価格は2420円で、140cm以上のサイズは2970円です。

発送時期は6月下旬ごろから7月中旬ごろとなっています。

クルーソックス

チラチラと光るラメ糸と繊細なバラの刺繍のコンビネーションが可愛いクルーソックスです。

13-18cm、15-20cm、23-25cmサイズがあります。価格は各319円です。

発送時期は5月中旬ごろから6月上旬ごろとなっています。

ソフトチーズをはじめ、しまむらには可愛い子供服がたくさんあります。人気アイテムを買い逃した人は、受注販売をお見逃しなく。

※画像はしまむらパークより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）