大谷翔平も上回り打点トップ！“日韓戦”攻守で闘志発揮の韓国ムン・ボギョン「良い試合はしたが、負けて悔しい」【WBC】

「どうにかして捕りたかったが…」

【写真】韓国プロ野球チア、「脱アジア級」の圧巻ボリューム

WBCが韓国代表ムン・ボギョン（LGツインズ）のためのステージとなっている。韓国打線の中軸としての本能を誇示するのはもちろん、身を挺した守備の闘志まで披露し、“LGの宝”を超えて、“韓国代表の宝”へと成長している。

ムン・ボギョンは現在、韓国代表でチャンスを逃さないポイントゲッターの役割を果たしている。初戦となった5日のチェコ戦では、1回にグランドスラムを放つなど5打点を叩き出し、11-4の大勝を導いた。

そして7日、宿命のライバル・日本との試合でも、1回のチャンスを逃さなかった。

韓国は1回、キム・ドヨン、ジャマイ・ジョーンズ、イ・ジョンフの3連続安打で先制点を奪った。しかしアン・ヒョンミンが三振、シェイ・ウィットコムが二飛に倒れてチャンスが潰えかけたその瞬間、ムン・ボギョンが左中間を破る二塁打を放ち、韓国に3-0のリードをもたらした。

ムン・ボギョン（写真提供＝OSEN）

その後、ムン・ボギョンのバットは沈黙したが、守備で体を張った。5-5の緊迫した均衡が続いていた7回表、日本の先頭打者・牧秀悟の一塁ファウルゾーンへのフライに対し全力疾走した。目の前のフェンスも見えない様子で突き進んだ。結局はファウルとなったが、ムン・ボギョンは勢いが止まらずフェンスに激突した。

相当な衝撃を受けたのか、ムン・ボギョンはしばらく横たわったまま起き上がることができなかった。日本の一塁コーチも心配そうにムン・ボギョンの状態をチェックした。その後、彼は何事もなかったかのように立ち上がった。東京ドームに集まった韓国ファンはもちろん、日本のファンまでもが、ムン・ボギョンの闘志に拍手を送った。

その後、ムン・ボギョンは一死二塁の場面で代打・佐藤輝明の強襲ヒットにも再び身体を投げ出した。正面で打球を止め、二死三塁の状況を作った。

しかし、こうしたムン・ボギョンの闘志は報われなかった。結局、牧は四球で出塁し、キム・ヨンギュが鈴木誠也に押し出し四球を与えたことで牧が生還。決勝のホームを踏んだ選手となった。その後、吉田正尚の2打点適時打などもあり、韓国は6-8で敗れた。

ムン・ボギョンは試合後、「（あの場面は）同点で、先頭打者の出塁が危険であることは誰もがわかっていた。アウトカウントを一つ取れるか取れないかによって、投手の気持ちも野手たちの気持ちも楽になれると思った。どうにかして捕ろうという考えしかなかった。（状態は）大丈夫だ」と語った。

“日韓戦”の敗北については「良い試合をしたとは言えるが、いずれにせよ負けたのだから非常に悔しい」とし、「台湾戦は午前に準備しなければならないので、すぐに寝て忘れる。負けたものは負けたもの。執着しすぎると翌日の試合に支障が出る。仕方のないことだが忘れるのが正解だし、残りの試合をすべて勝つのが、また良い姿を見せることではないかと思う」と強調した。

現在、ムン・ボギョンは2試合で7打点を叩き出している。大谷翔平（6打点）も上回り、大会の打点ランキング1位に立っている。沖縄キャンプ期間中にハンファ・イーグルスと11年307億ウォン（日本円＝約32億6824万円）という超大型契約を結んだノ・シファンを押し退けるほどの活躍を見せ、韓国打線を牽引している。

果たしてムン・ボギョンは、この先の台湾戦、オーストラリア戦でも活躍を見せられるだろうか。

（記事提供＝OSEN）