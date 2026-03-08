「２人並んでる写真初めて見たかも」仙台に女神降臨で話題！ベガルタMFを弟に持つ人気女優が眩しいユニホーム姿を披露
女神降臨で話題だ。
３月７日に開催されたJ２・J３百年構想リーグの第５節で、ベガルタ仙台は湘南ベルマーレとホームで対戦。23分に小林心が先制点を奪った後、土壇場の83分にアルトゥール・シルバに同点弾を浴びたものの、１−１で突入したPK戦を４−２で制し、見事に開幕５連勝を達成した。
この一戦の始球式を、福島県いわき市出身の女優・モデルで、ベガルタMF松井蓮之（れんじ）を弟に持つ松井愛莉さんが担当した。
高校サッカー選手権の応援マネージャーを務めた経歴も持つ松井さんは、湘南戦後にインスタグラムを更新。「勝利！５連勝！！嬉しいですね！そしてユニフォームまで作って頂きました！！幸せだ。久しぶりに生の試合観戦は楽しかったなぁ。れんじも頑張ってました！次も勝てますように...！応援するぞーー」などと綴り、ユニホーム姿の写真をアップした。
その中には、85分までプレーし、勝利に貢献した蓮之との２ショットも含まれており、注目の的に。「２人並んで撮ってる写真初めて見たかも！」「姉は主演を張れる女優、弟はプロサッカー選手ってスゴい家系！」「姉弟の絆、素敵ですね」「いわきの誇り！」「また来てね！」といったコメントが寄せられている。
芸能界とサッカー界。それぞれのフィールドで戦う、松井姉弟の活躍に今後も期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】貴重！仙台ユニ着用の松井愛莉＆松井蓮之の姉弟２ショット
