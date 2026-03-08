「緊迫の日韓戦、一瞬で崩壊」侍ジャパンと接戦も…韓国の“継投不発”に自国メディアも嘆き【WBC】

緊迫した勝負が一瞬にして崩れ去った。

【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式

韓国は3月7日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC第2戦で日本に6-8で敗れた。一進一退の接戦を繰り広げ、6回まで5-5の均衡を保ったが、7回にガラガラと崩れてしまった。

韓国の先発コ・ヨンピョは1点リードの3回、大谷翔平と鈴木誠也に本塁打を浴びて3-4と逆転を許した。韓国ベンチはコ・ヨンピョに代えてチョ・ビョンヒョンを投入したが吉田正尚に右越えソロ本塁打を許し、3-5と点差を広げられた。

岡本和真を右飛に打ち取りイニングを終えたチョ・ビョンヒョンは、続く4回で村上宗隆、牧秀悟を完璧に抑えた。源田壮亮に四球を出したが、二塁への盗塁を阻止し、無失点で4回の投球を終えた。

5回にバトンタッチした左腕ソン・ジュヨンも、一死から大谷に安打を許したが1回を無失点に抑えた。6回、4番手として登板したコ・ウソクは、吉田、岡本、村上を三者凡退に仕留めた。

7回にマウンドへ上がったパク・ヨンヒョンは、二死一、三塁のピンチを招いた。韓国ベンチは左腕キム・ヨンギュをマウンドへ送った。最初の打者・近藤健介に四球を与え、不安な立ち上がりとなった。鈴木に押し出し四球を許したのに続き、吉田には2打点適時打を浴びた。

結局、アウトカウントを1つも奪えなかったキム・ヨンギュはキム・テギョンと交代。大会の規定上、投手は3人の打者と対戦しなければ交代することができない。代わったキム・テギョンは岡本を見逃し三振に仕留め、火消しに成功した。

キム・ヨンギュ（写真提供＝OSEN）

その後、韓国は8回にイ・ジョンフの二塁打とムン・ボギョンの四球で作った二死一、二塁からキム・ジュウォンの中前安打で1点を返した。さらには代打ムン・ヒョンビンが四球を選んで満塁のチャンスを得たが、キム・ヘソンが見逃し三振に倒れ、再勝ち越しとはならなかった。

韓国は本日（3月8日）、台湾と対戦する。

（記事提供＝OSEN）