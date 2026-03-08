スター・ウォーズファン必見！銀河の人気ドロイドを自分の手で再現！【レゴ】スター・ウォーズ「チョッパー」で創造力を刺激しよう♪今すぐAmazonでチェック！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
レゴスター・ウォーズ C1-10P 'チョッパー' アストロメク・ドロイド（75416）は、スター・ウォーズ実写ドラマ『アソーカ』に登場したおちゃめなドロイドをリアルに再現できる組み立てセット。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
回転する頭の動きをレバーで遠隔操作できるほか、腕を動かしたり、胴体から工具を取り出したりも。ポーズを自由に変えられるギミック満載のモデルは、気分次第でディスプレイをアレンジできる。
アームと中央の車輪を外して、それらが格納されているように見せるディスプレイも楽しめる。 レゴ スター・ウォーズシリーズのコレクターズアイテムだ。
本体のほかに標準サイズのチョッパーのドロイドフィギュアが付属し、情報プレートと共に専用スタンドに飾れば、ひときわ目立つディスプレイのできあがり。
