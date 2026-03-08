◇第6回WBC 1次ラウンドB組 米国─英国（2026年3月7日 テキサス州ヒューストン）

2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクバル投手（29）が米国代表として、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、イギリス戦に先発。3回、41球を投げ2安打1失点だった。

立ち上がり、1番・イートンに初球の高め直球を狙われ、先頭打者アーチを浴びる波乱の幕開けとなった。それでも動じることなく2番・チザムを見逃し三振に仕留めるなど、後続をきっちり3人で打ち取った。

2回は相手打線を3者凡退に封じると、3回も2死から走者が二塁に進んだもののチザムを空振り三振に仕留め、切り抜けた。

スクバルは昨季31試合に登板し13勝6敗、リーグトップの防御率2・21を記録。2年連続でサイ・ヤング賞を獲得したMLB屈指の先発左腕だ。

WBCは今回が初参戦で、ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕、パイレーツのスキーンズとともに米国代表の両エースとして期待されている。ただ、米メディアによると、WBCでの登板はイギリス戦の1試合のみで「チームUSAで投げたい気持ちはありますが、同時にここ（タイガース）で仲間たちと一緒にシーズンに向けた準備をする必要があることも理解しています」と語っており、これで米国代表での役目を終える見通しとなった。