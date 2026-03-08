TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が8日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に2週間ぶりに出演し、自身の急性胃腸炎に言及した。

オープニングトークの中で、安住アナは「先週、私、体調不良で休みをいただきました」と前週の欠席に言及。「急性胃腸炎ということで金曜日（2月27日）の夜から土、日、月とかなり吐き気が続きまして、ほぼ3日間トイレの個室で過ごしていた、みたいな感じになりました」と振り返った。

また、リスナーに向けて「冬はウイルス性の胃腸炎などが流行（はや）りますので皆さんも食事の際などは手洗いなどしていただきたいと思います」と注意喚起。「皆さんも詳しいと思いますけど、コロナでアルコールの手洗いをするようになりましたけど、ノロウイルスなどは効かないというわけではないんですけど、そんなにアルコールではね、ダメなんですよね、耐性があるということで。なので、ちょっとそこをね」と呼び掛けた。

そして、「月曜日（2日）から朝の帯番組はもともと入っていた長期休暇をいただいたということで合わせて6日ほど休みをいただきまして、やっぱり仕事柄6日も離れてしまいますと、ペースがうまくつかめなくなってしまって昨日くらいから少しオロオロしてますけれども、徐々にまた慣れていこうと思っています」と話していた。

安住アナは前日7日の総合司会を務める「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）で仕事に復帰し「私、体調不良でお休みいただき、三谷さんはじめ、ご迷惑をおかけしました。大変失礼しました」などと、欠席の原因が急性胃腸炎だったことを明かしていた。

2月28日放送の「情報7days ニュースキャスター」、3月1日の「日曜天国」を体調不良で欠席。2日のメインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）では、佐々木舞音アナウンサーが「安住アナウンサーですが、今週はもともと予定していた冬休みのためお休みです」と伝えていた。