第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは2連勝と最高のスタートを切った。日本の戦いぶりをカージナルスのキャンプ地でテレビ観戦しているラーズ・ヌートバー外野手（28）が7日（日本時間8日）、喜びを語った。

普段はキャンプ中、朝6時半頃に起床するというヌートバーだが、この2日間は米東部時間で朝5時から始まった侍ジャパンのゲームを見るために4時45分に起床。韓国戦でも一喜一憂したという。「起きてすぐに試合が動き、初回に韓国が3点取った。でも（鈴木）誠也が初回にあの大きな一振りを見せて、2ランで韓国の流れを断ち切った。あれは本当に大きな一打だったと思う」と反撃の2ランを含む2本塁打を放った鈴木誠也の、文字通り“目が覚めるような活躍”に目を細めた。

台湾、韓国との2戦では大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚のメジャーリーガー3人が絶好調を維持している。ヌートバーも「あのトリオは本当にすごくいいプレーをしている」と述べつつ、他の選手たちの貢献にも注目。「5番から9番の選手たちは少し苦しんでいる部分もあったけど、ムーニー（村上）が最後にライト前に強いヒットを打ったのは良かった。それに、他の選手たちも自分の役割をしっかり果たしていた。牧原の走塁だったり、周東のあのナイスキャッチだったり。あの3人だけじゃなくて、いろんな選手がチームに貢献しているのを見るのはいいこと。本当に良かったよ」と話した。

前回大会で14年ぶりの世界一に貢献したヌートバーだが、今大会は故障で欠場。ただ、「ネットフリックス」のゲスト解説者として準々決勝以降の参戦が決定している。（ジュピター・杉浦大介通信員）