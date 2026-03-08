椎名桔平、実家の家業を明かす「うちの田舎の親父が…」 芸能活動の“原点”とのつながりも
俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。両親が喫茶店を営んでいたことを明かした。
【写真】「似過ぎ」「女優さんかと」椎名桔平の姪っ子“顔出し”ショット
俳優としてデビューするきっかけについて語った椎名。その中で、地元の三重県から上京し、サッカー部で汗を流していた大学時代に喫茶店でアルバイトをしていた際、「月刊『喫茶店経営』」という雑誌の表紙を飾ったことを明かした。
その後、幼少期から続けていたサッカーの道から、俳優になることを目指すようになったと椎名が語る中、番組では芸能活動の原点とも言える当時の雑誌の表紙が紹介された。
これを見た椎名は「うちの田舎の親父が喫茶店をやっていたんで、役者をやるって言って『バカなこと言うな』って最初は親父に言われていたんだけど、これを見せたらちょっと文句が少なくなりました」と懐かしそうに話した。
